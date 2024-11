Il Sony FE 28-70 mm F2 GM è una piccola sensazione

Alta velocità e massima qualità d'immagine: il nuovo zoom standard di Sony può sostituire le lunghezze focali fisse e pesa sorprendentemente poco.

Insieme alla Alpha 1 II, Sony ha presentato un obiettivo che potrebbe essere ancora più importante della nuova fotocamera: il Sony FE 28-70 mm F2 GM è il primo zoom standard del produttore con un'apertura costante di ƒ/2. Un obiettivo con gli stessi dati chiave è disponibile da Canon da cinque anni. Tuttavia, il bombardiere della concorrenza pesa 1430 grammi, mentre la versione di Sony ne pesa solo 918, vale a dire oltre mezzo chilo in meno.

Il nuovo obiettivo offre un'elevata qualità d'immagine oltre alla velocità. La nitidezza è eccellente in tutti i suoi aspetti, con quasi nessun effetto flare o ghosting. Sony parla di prestazioni d'immagine pari alle sue migliori focali fisse. Due motori lineari XD assicurano inoltre una messa a fuoco automatica veloce.

100 per cento di percento a ƒ/2 e 47 mm - la nitidezza è elevata anche a diaframma aperto, l'autofocus tiene il passo anche con soggetti veloci.

Fonte: Samuel Buchmann

Grazie alle undici lamelle di apertura, si dice che il bokeh sia particolarmente armonioso, mentre le tre lenti XA dovrebbero eliminare l'effetto onion ring. La distanza di messa a fuoco più ravvicinata è di 38 centimetri, il che corrisponde a un ingrandimento di 0,23x - un valore di tutto rispetto per uno zoom standard.

Lo zoom standard veloce è ingombrante, ma relativamente leggero.

Fonte: Samuel Buchmann

Pesa solo 918 grammi

Il risultato più importante è il peso relativamente basso. In pratica, a differenza della sua controparte Canon, l'obiettivo non risulta troppo pesante, anche per lunghi periodi di tempo. Pesa solo 223 grammi in più rispetto al modello FE 24-70 mm f/2.8 GM II. A causa della maggiore velocità, è significativamente più grande, ma questo non interferisce con la fotografia.

Il Sony FE 28-70 mm f/2 GM (a sinistra) a confronto con il Sony FE 24-70 mm f/2.8 GM II.

Fonte: Samuel Buchmann

A seconda dell'applicazione, puoi anche risparmiare spazio nello zaino. Questo perché lo zoom può sostituire un'intera gamma di lunghezze focali fisse. La sua flessibilità dovrebbe essere una benedizione nella fotografia di stampa o di matrimonio. Gli unici veri svantaggi rispetto ai classici zoom standard sono il prezzo elevato e la lunghezza focale iniziale più lunga di quattro millimetri.

Il Sony FE 28-70 mm f/2 GM sarà disponibile a partire dall'inizio di dicembre e costerà 3399 franchi al momento del lancio sul mercato.