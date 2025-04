Novità e trend 37 58

Il sistema hi-fi più costoso del mondo

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 15.4.2025

Audio Reference pubblicizza l'esposizione del sistema hi-fi più costoso al mondo. All'High End di Monaco di Baviera potrai ascoltare con attenzione come suona un sistema da tre milioni di euro. Su appuntamento, ovviamente.

Gli impianti hi-fi di fascia alta comportano un notevole dispendio di denaro. A volte molto. E in questo caso, una cifra assurda. Quello che Audio Reference presenterà a maggio alla fiera «High End» di Monaco di Baviera si dice sia costato tre milioni di euro. Questo lo rende il sistema più costoso mai presentato in pubblico, scrive il distributore high-end con sede ad Amburgo in un comunicato stampa. Questa gigantesca somma è stata spesa da Audio Reference.

Questa cifra gigantesca comprende anche la sala d'ascolto. Una piccola sala da concerto con elementi acustici di Vicoustic sarà allestita appositamente per la fiera. Credo sia legittimo includerla nei costi, poiché l'acustica della sala è importante per il suono almeno quanto il sistema utilizzato. Anzi, è più importante.

Guida Scopri come migliorare l’acustica del tuo soggiorno di David Lee

Audio Reference non rivela la percentuale dell'acustica della stanza nei costi complessivi. Ma non preoccuparti: il sistema in sé è sicuramente molto costoso. I diffusori WAMM Master Chronosonic di Wilson Audio pesano una buona tonnellata. Sono supportati da due subwoofer dal nome poetico Martello di Thor. Questo significa che il primo milione è già stato speso.

Quattro Dan D'Agostino Relentless Monoblocks sono utilizzati come amplificatori di potenza. Ognuno di essi pesa 258 chilogrammi e assorbe fino a 10 chilowatt di potenza. Non è male controllare la scatola dei fusibili prima della messa in servizio.

Dato che ognuno di questi elementi ha un prezzo a sei zeri, abbiamo già eliminato il secondo milione.

Questo è il preamplificatore monoblocco Relentless.

Fonte: Dan D'Agostino

La sorgente utilizzata è un giradischi VPI e componenti Vivaldi del marchio dCS. Il solo DAC dCS Vivaldi Apex costa 46.500 euro presso Moon Audio.

Anche i prezzi dei cavi di alta gamma sono sempre affascinanti. Naturalmente, anche in questo caso Audio Reference non si lascia prendere la mano e utilizza «in linea con» Nordost Odin. Il cavo per diffusori costa all'Auditorium 47.000 euro al metro. Su Aliexpress, i rivenditori affermano di vendere lo stesso cavo a meno di 20 euro. Ovviamente si tratta di falsi, ma la domanda è se si possono effettivamente ascoltare. Sono molto scettico anche sul DAC, perché al giorno d'oggi non esistono DAC con difetti udibili.

Retroscena Audio high-end: quando i miglioramenti non portano più nulla di David Lee

Se vuoi vedere con i tuoi occhi: 17 maggio 2025 all'High End di Monaco, Atrium 3.1, C112/D111, prenotazione a info@audio-reference.de.

Immagine di copertina: Wilson Audio

Mi piace questo articolo! A 37 persone piace questo articolo