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Il robot piega il bucato, impacchetta i pacchi - e si improvvisa nel frattempo

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 7.4.2026

L'azienda di robotica Generalist ha sviluppato GEN-1, un nuovo modello di intelligenza artificiale per le attività fisiche. Compensa autonomamente le interruzioni e padroneggia le sequenze di movimento che non ha appreso esplicitamente.

GEN-1 raggiunge secondo Generalist un tasso di successo del 99 percento per compiti precisi e ripetitivi, come piegare scatole, imballare smartphone o fare manutenzione agli aspirapolvere robot. Funziona tre volte più velocemente del suo predecessore GEN-0 e GEN-1 è pronto per l'uso dopo un'ora di adattamento ai dati di movimento specifici del robot.

Molte ore di dati di addestramento

GEN-1 si basa su GEN-0, che Generalist ha presentato a novembre come studio di fattibilità per le leggi di scala nell'addestramento robotico. Il problema principale: a differenza dei modelli linguistici, che vengono addestrati su trilioni di parole provenienti da internet, i modelli robotici non dispongono di una fonte di dati paragonabile.

Generalist risolve il problema con GEN-0.

Generalist risolve questo problema con «Data Hands» - pinze indossabili che registrano micromovimenti e informazioni visive mentre gli esseri umani svolgono attività manuali. L'azienda ha raccolto oltre mezzo milione di ore e petabyte di dati di interazione.

Il risultato: un sistema che inserisce con precisione le banconote in un portafoglio, piega il bucato o smista i pezzi di un'auto.

Improvvisazione invece di una programmazione rigida

GEN-1 si distingue dalle precedenti soluzioni robotiche per la sua capacità di improvvisare e imparare dall'esperienza precedente, anche in caso di guasti che esulano dai dati di addestramento.

Un video mostra come le mani robotiche possono ripiegare una camicia spostata o afferrare e inserire parti di un'auto dopo che sono scivolate fuori posto.

«Nessuno ha programmato il robot per imparare dagli errori - eppure lo fa», dice il ricercatore generalista Felix Yanwei Wang in un altro video. «E lo fa anche gratuitamente.»

Nessun lupo solitario nella corsa alla robotica

Generalista non è solo nella corsa all'apprendimento automatico nel mondo fisico. Nel 2025, Google ha presentato le capacità di «Visual Learning Action» dei suoi modelli Gemini Robotics che comprendono e mettono in atto istruzioni generali. Physical Intelligence ha fatto scalpore con braccia robotiche su una piattaforma di guida che sono state addestrate in case simulate e che possono svolgere compiti come lavare i panni o rifare i letti.

Anche Tesla sta lavorando su questa tecnologia con il robot umanoide Optimus. Tuttavia, l'azienda non è ancora all'avanguardia come Generalist o Google: i robot saranno ancora controllati dagli esseri umani nel 2024.

Generalist vede GEN come un robot che può essere controllato da un uomo.

Generalist vede GEN-1 come un punto di svolta, paragonabile a GPT-3. Alcuni compiti superano già la soglia per un uso commercialmente redditizio, e compiti più complessi sono destinati a seguire con ogni nuova generazione di modelli.

Immagine di copertina: Generalista

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