Il ritorno di 'Prison Break': Hulu osa il reboot senza le star originali

di Kim Muntinga
A quasi due decenni dal suo lancio, Hulu sta facendo rivivere "Prison Break". Sotto la direzione di Elgin James, è stato creato un reboot con Emily Browning nel ruolo di protagonista, ma senza Michael Scofield o altri personaggi della serie originale.
La serie cult «Prison Break» sta per avere un reboot. Il servizio di streaming Hulu ha ufficialmente ordinato una nuova serie nell'universo dell'originale. Invece di un classico sequel, puoi aspettarti un nuovo inizio narrativo: con nuovi personaggi, nuove location e nuove dinamiche. Tuttavia, il familiare brivido delle prigioni, delle fughe e dei sacrifici personali rimane e costituisce il nucleo della serie.
Al centro della nuova serie c'è Cassidy Collins, interpretata da Emily Browning («American Gods», «Sucker Punch»). È un'ex soldatessa. Per amore di un uomo, accetta un lavoro in una delle prigioni più pericolose degli Stati Uniti. Lì si trova in bilico tra lealtà e dubbi morali e diventa sempre più parte di un sistema che dovrebbe controllarla.
Oltre alla Browning, fanno parte del cast anche Lukas Gage («The White Lotus») e Drake Rodger («The Winchesters»). Entrambi incarnano personaggi in bilico tra colpa, potere e sopravvivenza. Il reboot si attiene quindi agli elementi familiari di «Prison Break», ma li racconta da una prospettiva inedita. Non sono ancora noti ulteriori dettagli sulla trama.
Elgin James, noto come co-creatore di «Mayan's M.C.», si occuperà della produzione. James ha già dimostrato di saper creare mondi complessi con personaggi moralmente ambivalenti
Sarà affiancato da diversi creativi della serie originale, tra cui Paul Scheuring, Marty Adelstein, Neal Moritz e Dawn Olmstead. Questo mix di forze nuove e vecchie suggerisce che il reboot catturerà lo spirito dell'originale ma aprirà nuovi orizzonti narrativi.
Le riprese si svolgeranno nello storico penitenziario della Virginia Occidentale a Moundsville, un ex carcere di massima sicurezza ora utilizzato come attrazione turistica. L'ambientazione è stata pensata per dare alla serie un'atmosfera cruda e autentica.
Hulu non ha ancora annunciato una data di inizio precisa. Le riviste del settore, come Entertainment Weekly e TV Guide, prevedono un'uscita non prima del 2026. Il servizio di streaming sta inoltre mantenendo un profilo basso per quanto riguarda il numero di episodi e i trailer.
La prima stagione, in particolare, è stata un successo.
La prima stagione, in particolare, viene ricordata ancora oggi. Era intensa e densamente raccontata, abilmente costruita e caratterizzata da una tensione che aumentava di episodio in episodio. L'eredità della serie è quindi sicuramente grande, anche se alcune delle stagioni successive non sono più riuscite a mantenere questo livello. Nonostante il ritorno del marchio, al momento non è prevista una reunion dei protagonisti originali.
La serie originale «Prison Break» è andata in onda dal 2005 al 2009 sul canale statunitense Fox e ha ricevuto un sequel nel 2017. Era incentrata sull'ingegnere Michael Scofield (Wentworth Miller), che si lasciava deliberatamente imprigionare per liberare suo fratello Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condannato a morte. La serie ha unito dramma carcerario, thriller cospirativo ed elementi d'azione per creare un mix di grande suspense che ha affascinato milioni di spettatori in tutto il mondo.
