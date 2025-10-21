Novità e trend 5 0

Il ritorno di 'Prison Break': Hulu osa il reboot senza le star originali

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 21.10.2025

A quasi due decenni dal suo lancio, Hulu sta facendo rivivere "Prison Break". Sotto la direzione di Elgin James, è stato creato un reboot con Emily Browning nel ruolo di protagonista, ma senza Michael Scofield o altri personaggi della serie originale.

La serie cult «Prison Break» sta per avere un reboot. Il servizio di streaming Hulu ha ufficialmente ordinato una nuova serie nell'universo dell'originale. Invece di un classico sequel, puoi aspettarti un nuovo inizio narrativo: con nuovi personaggi, nuove location e nuove dinamiche. Tuttavia, il familiare brivido delle prigioni, delle fughe e dei sacrifici personali rimane e costituisce il nucleo della serie.

Nuovo personaggio principale, nuova prospettiva

Al centro della nuova serie c'è Cassidy Collins, interpretata da Emily Browning («American Gods», «Sucker Punch»). È un'ex soldatessa. Per amore di un uomo, accetta un lavoro in una delle prigioni più pericolose degli Stati Uniti. Lì si trova in bilico tra lealtà e dubbi morali e diventa sempre più parte di un sistema che dovrebbe controllarla.

Oltre alla Browning, fanno parte del cast anche Lukas Gage («The White Lotus») e Drake Rodger («The Winchesters»). Entrambi incarnano personaggi in bilico tra colpa, potere e sopravvivenza. Il reboot si attiene quindi agli elementi familiari di «Prison Break», ma li racconta da una prospettiva inedita. Non sono ancora noti ulteriori dettagli sulla trama.

Menti note dietro le quinte

Elgin James, noto come co-creatore di «Mayan's M.C.», si occuperà della produzione. James ha già dimostrato di saper creare mondi complessi con personaggi moralmente ambivalenti

Sarà affiancato da diversi creativi della serie originale, tra cui Paul Scheuring, Marty Adelstein, Neal Moritz e Dawn Olmstead. Questo mix di forze nuove e vecchie suggerisce che il reboot catturerà lo spirito dell'originale ma aprirà nuovi orizzonti narrativi.

Le riprese e le prospettive

Le riprese si svolgeranno nello storico penitenziario della Virginia Occidentale a Moundsville, un ex carcere di massima sicurezza ora utilizzato come attrazione turistica. L'ambientazione è stata pensata per dare alla serie un'atmosfera cruda e autentica.

Hulu non ha ancora annunciato una data di inizio precisa. Le riviste del settore, come Entertainment Weekly e TV Guide, prevedono un'uscita non prima del 2026. Il servizio di streaming sta inoltre mantenendo un profilo basso per quanto riguarda il numero di episodi e i trailer.

Recensione dell'originale

La prima stagione, in particolare, è stata un successo.

La prima stagione, in particolare, viene ricordata ancora oggi. Era intensa e densamente raccontata, abilmente costruita e caratterizzata da una tensione che aumentava di episodio in episodio. L'eredità della serie è quindi sicuramente grande, anche se alcune delle stagioni successive non sono più riuscite a mantenere questo livello. Nonostante il ritorno del marchio, al momento non è prevista una reunion dei protagonisti originali.

