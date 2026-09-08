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Il remake di "Ocarina of Time" ha un aspetto sensazionale

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 8.9.2026

Nintendo festeggia il 40° anniversario di "The Legend of Zelda". Il regalo più grande per tutti i fan di "Zelda": un meraviglioso remake di "Ocarina of Time".

Sono passati 40 anni da quando Link ha affrontato la sua prima avventura in «The Legend of Zelda» sul Famicom (da noi: NES). Nintendo organizza una festa e presenta in una presentazione Direct diverse celebrazioni per l'anniversario, prima fra tutte: il remake di «Ocarina of Time».

Qui trovi tutte le informazioni importanti dal Direct.

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time» – ecco cosa devi sapere

La cosa più importante per prima: Nintendo conferma la data di uscita dell'attesissimo remake. «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» uscirà il 5 novembre, in esclusiva per Switch 2. Con questo, Nintendo è una delle poche aziende che osa sfidare «GTA 6» nel mese di novembre, altrimenti vuoto.

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Nella presentazione «Nintendo Direct», il produttore della serie, Eiji Aonuma, guida attraverso una demo di gameplay del titolo. Aonuma parla di un «adattamento fedele all'originale», reinterpretato con «tecnologia moderna».

In parole povere: non aspettarti cambiamenti troppo grandi al gameplay e alla struttura del gioco. Il produttore sottolinea che i fan non vivranno un'esperienza di gioco alla «Breath of the Wild». «Ocarina of Time» è e rimane uno «Zelda» vecchia scuola: persino le sequenze di caricamento tra le singole aree di gioco sono state mantenute per «ricreare la classica sensazione di gioco».

Aonuma inizia la demo di gameplay con una passeggiata attraverso la Foresta dei Kokiri. La prima impressione convince. L'intero ambiente di gioco è stato sviluppato da zero e sembra un moderno titolo AAA. Mi piacciono particolarmente l'illuminazione e la nebbia atmosferica nella foresta.

Prima impressione: Top!

Secondo Aonuma, il team di sviluppo ha discusso molto sul design dei personaggi. Alla fine, si è deciso di puntare su uno stile che risultasse allo stesso tempo familiare e fresco. Il modello del personaggio di Link ricorda effettivamente l'originale del 1998. Le sottigliezze aggiuntive e le texture dettagliate dei suoi vestiti e dell'equipaggiamento conferiscono all'eroe dalle orecchie a punta un look più moderno.

Link ha un aspetto fantastico.

Anche gli altri personaggi piacciono. Nintendo crea un mix unico di look a fumetti e realismo, che si adatta perfettamente all'ambientazione fiabesca.

È fantastico anche che Nintendo abbia doppiato completamente i personaggi nelle scene d'intermezzo. Link, ovviamente, rimane muto.

Anche gli altri personaggi convincono.

Oltre ai cambiamenti audiovisivi, ci sono anche alcune novità nel gameplay. A differenza dell'originale, nel remake puoi muovere liberamente la telecamera con la levetta destra. Per ricordare: il controller N64 aveva solo una levetta analogica.

Altra novità: Link ora può saltare in qualsiasi momento premendo il tasto X. Nel vecchio «Ocarina of Time», ciò avveniva automaticamente vicino agli abissi. Nel remake, Link è anche più veloce. Se tieni premuto il tasto A dopo una capriola, l'eroe verde scatta.

Sono curioso di vedere quali effetti avranno questi piccoli, ma potenzialmente di vasta portata, cambiamenti sul level design.

Saltare è divertente.

Nella demo, Aonuma mostra impressioni del primo dungeon del gioco: il Grande Albero Deku. Anche qui, il produttore presenta alcune novità. Come in «Breath of the Wild» e «Tears of the Kingdom», puoi selezionare gli oggetti premendo un tasto tramite un menu pop-up orizzontale. E: le armi a distanza si gestiscono ora con i controlli di movimento. Top!

Selezionare le armi ora è veloce e semplice.

Inoltre, Aonuma mostra le prime impressioni della Piana di Hyrule, l'hub centrale del gioco. La riedizione colpisce per una bella profondità di campo. Caratteristiche paesaggistiche iconiche come il Monte Morte e il Castello di Hyrule sono visibili da lontano.

Voglio immergermi in questo mondo di gioco ORA.

Particolarmente impressionante è la Città di Hyrule. L'insediamento ospita piccoli dettagli, NPC e segreti. Non ci sono più inquadrature fisse, esplori la città in totale libertà e parli con gli NPC, partecipi a minigiochi e accetti missioni.

«Forse alcuni giocatori passeranno molto tempo qui», dice Aonuma. Sì, lo farò.

Nell'originale, il tempo si fermava nella Città di Hyrule. Nel remake, scorre mentre esplori l'insediamento.

Naturalmente, nella riedizione puoi tornare a suonare l'ocarina che dà il titolo al gioco, ad esempio per cambiare l'ora del giorno. Invece di usare lo strumento virtuale con i tasti, ora puoi anche usare il microfono di Switch 2 e cantare o canticchiare una determinata canzone per attivarla. Tipico di Nintendo: è per questo che amo l'azienda giapponese.

Aonuma dimostra la nuova funzione con una «vera» ocarina, che puoi acquistare nel Nintendo Store (ne parleremo più avanti).

Suonare canzoni invece di premere tasti: una funzione divertente e tipica di Nintendo.

Aonuma e il co-produttore Hidemaro Fujibayashi mostrano inoltre alcune novità organizzative. Con la funzione in-game «Tracce del tempo», puoi tenere traccia delle tue missioni e dello stato attuale della storia in qualsiasi momento.

La funzione «Zelda Notes» nell'app per smartphone «Nintendo Switch» riceve inoltre un aggiornamento per il remake di «Ocarina of Time». Finora, l'app veniva utilizzata per le edizioni Switch 2 di «Breath of the Wild» e «Tears of the Kingdom». Almeno in teoria. Non conosco nessuno che abbia anche solo provato l'app. Forse le cose cambieranno con il remake.

Tra le altre cose, al lancio dovrebbero essere disponibili le seguenti funzioni:

Diario : con questa funzione tieni traccia dei tuoi progressi. Vedi quanto hai giocato, quanti nemici hai ucciso e con cosa hai passato più tempo. Il gioco scatta automaticamente screenshot che vengono caricati nell'app.

: con questa funzione tieni traccia dei tuoi progressi. Vedi quanto hai giocato, quanti nemici hai ucciso e con cosa hai passato più tempo. Il gioco scatta automaticamente screenshot che vengono caricati nell'app. Ricerca dei miti : ricevi indizi su luoghi misteriosi che devi cercare nel gioco. Come ricompensa, ottieni punti che puoi scambiare per premi in-app.

: ricevi indizi su luoghi misteriosi che devi cercare nel gioco. Come ricompensa, ottieni punti che puoi scambiare per premi in-app. Suonare l'ocarina : beh, cosa pensi di poter fare con questa funzione? Esatto. Suonare l'ocarina. Puoi comporre i tuoi pezzi e condividerli tramite codice QR o sbloccare tracce predefinite con i punti guadagnati dalla ricerca dei miti.

: beh, cosa pensi di poter fare con questa funzione? Esatto. Suonare l'ocarina. Puoi comporre i tuoi pezzi e condividerli tramite codice QR o sbloccare tracce predefinite con i punti guadagnati dalla ricerca dei miti. Quiz su «Ocarina of Time»: un quiz con oltre 2000 domande sull'iconico gioco.

L'app non sembra essere più di un simpatico passatempo.

Alla fine, Aonuma mostra un epico trailer del remake, che offre scorci di numerose location, boss e scene d'intermezzo.

Chapeau, Nintendo. Sembra sbalorditivo.

E cos'altro?

Oltre al grande highlight di «Ocarina of Time», Nintendo mostra diverse altre iniziative con cui viene celebrato il 40° compleanno di «The Legend of Zelda».

Film di «The Legend of Zelda»

Un po' deludente, non ci sono ancora impressioni sull'adattamento cinematografico di «The Legend of Zelda». Il film live-action dovrebbe arrivare nelle sale il 30 aprile 2027.

Il creatore di «Zelda», Shigeru Miyamoto, conferma il titolo: il film si chiama semplicemente «The Legend of Zelda». Nessun sottotitolo, nessun fronzolo. Il motivo dovrebbe diventare chiaro una volta visto il film.

Il logo. Semplice, come il titolo.

Il film non è un adattamento uno a uno di un particolare capitolo di «Zelda». Secondo Miyamoto, si basa su «idee e concetti che abbiamo costruito nei 40 anni della serie».

Miyamoto e il team di sviluppo di Nintendo sono coinvolti nella produzione. Il leggendario creatore di giochi parla di un «capolavoro degno della serie ‹The Legend of Zelda›».

Nuovo hardware

Nintendo dà a Switch 2 una veste Zelda. E sembra almeno epica quanto il remake. Il punto forte per me sono i Joy-Con colorati. Finalmente! Inoltre, ci sono un elegante Pro-Controller e una custodia «Ocarina of Time» per la console.

Nuovi oggetti da collezione

I fan degli Amiibo ricevono due nuovi oggetti da collezione. Nel remake, sbloccano speciali maschere low-poly. Fantastico!

Devo averli.

Hai voglia di suonare tu stesso l'ocarina? Nintendo lancia sul mercato ben due versioni dell'iconico strumento.

A sinistra una ocarina «normale», a destra una versione elettronica a batteria. Chissà come suona?!

Preferisci costruire invece di giocare? Nel nuovo set Lego di «Zelda», assembli Link adulto ed Epona da «Ocarina of Time».

Fai attenzione a non cadere da cavallo.

I fan di «Tears of the Kingdom» saranno felici dell'Amiibo del Costrutto di Mineru.

Anche i fan dei nuovi giochi avranno pane per i loro denti.

Hasbro pubblica diversi giocattoli dell'universo di «Zelda». Chissà cosa c'è dietro la Master Sword elettronica?

Sono curioso.

Il produttore giapponese di rompicapi Hanayama pubblica un prodotto misterioso con la Master Sword e l'iconico Scudo Hylia.

Sono ancora più curioso.

Serie di concerti

Presto potrai vivere l'epica colonna sonora di «The Legend of Zelda» con una grande orchestra. Il tour europeo dovrebbe iniziare il 3 aprile a Londra. Nella presentazione Direct c'è un primo assaggio. Mi vengono le lacrime per la gioia nostalgica.

Altre piccole cose

Se sei in viaggio in Giappone nel prossimo futuro, vale la pena visitare il Museo Nintendo. Per festeggiare il compleanno di «Zelda», ci sono tra l'altro biglietti d'ingresso speciali, nuovi pezzi da esposizione e un «Super Family Restaurant», dove tra l'altro Link e soci mangiano con te.

Voglio andarci e mangiare con Link.

Nintendo annuncia inoltre nuovi design di «Zelda» per l'app «Nintendo Today» e un primo brano musicale dal remake di «Ocarina of Time» per l'app «Nintendo Music».

"The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake" La presentazione ti ha convinto? Quante stelle daresti alla prima impressione del remake di "Ocarina of Time"? ⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Votare

Immagine di copertina: Nintendo

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