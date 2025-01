Il regista visionario David Lynch è morto

È morto David Lynch, uno dei registi più importanti e influenti del nostro tempo. Con il suo stile inconfondibile e il suo linguaggio visivo surreale, ha plasmato il cinema e la cultura pop come nessun altro.

David Lynch è stato uno dei pochi registi il cui nome è diventato sinonimo di uno stile tutto suo: "lynchiano". Questo stile descrive mondi che si trovano in bilico tra il sogno e l'incubo e in cui l'inquietudine si nasconde sempre dietro una superficie apparentemente perfetta. Con film come "Eraserhead", "Velluto blu" e "Mulholland Drive", ha creato opere di incomparabile bellezza che hanno sfidato e disturbato il pubblico, ma lo hanno anche emozionato.

Ora l'ultimo grande mistico del cinema si è spento a pochi giorni dal suo 79° compleanno. Lo ha confermato la sua famiglia giovedì sera via Facebook. "C'è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi", ha scritto in un post, "ma, come direbbe lui, 'Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco'".

Lynch è morto serenamente nella sua casa in California. La causa esatta del decesso non è stata resa nota.

Da pittore a regista di culto

David Lynch è nato il 20 gennaio 1946 a Missoula, nel Montana. Inizialmente voleva diventare un pittore. Tuttavia, si dice che un inspiegabile rumore di vento abbia cambiato tutto: Quando un giorno Lynch lo sentì mentre dipingeva, credette di vedere il suo quadro iniziare a muoversi. Da quel momento in poi, volle diventare un regista. E infatti la sua prima opera "Eraserhead" divenne un film di culto nel 1977 e aprì la strada a una carriera straordinaria.

Un momento determinante è stato quello di "Eraserhead".

Un momento decisivo è stato senza dubbio l'adattamento cinematografico di "Dune" di Franchi Herbert nel 1984. Sebbene il film abbia ricevuto pessime recensioni alla sua uscita e abbia fallito al botteghino, ancora oggi è considerato uno dei suoi lavori più sottovalutati. Tuttavia, secondo lo stesso Lynch, le difficili condizioni di produzione e soprattutto la mancanza di libertà creativa hanno lasciato il segno. Da allora, si è concentrato solo su progetti indipendenti per preservare la sua libertà artistica.

In particolare, la sua serie "Twin Peaks" ha rivoluzionato la televisione nei primi anni '90, quando ha aperto le porte a un nuovo tipo di narrazione con un mix di mistero, melodramma e horror surreale. Allo stesso tempo, ha influenzato un'intera generazione di menti creative. Lynch non era solo un regista, ma anche un pittore, un musicista e un autore. Una versatilità che si riflette anche nel suo lavoro e che lo ha reso uno dei più grandi visionari del mondo dell'arte moderna. Nel 2019 gli è stato conferito un Oscar onorario per il lavoro svolto in tutta la sua vita.

Con la sua morte, il mondo ha perso un narratore unico che ha costantemente spinto i confini del mezzo cinematografico e celebrato le stranezze. Ma la sua eredità continua a vivere - nelle sue opere e nei cuori dei suoi ammiratori.