Il pubblico ministero tedesco prende di mira i capi di X

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 2.9.2025

Le autorità tedesche prendono provvedimenti contro X-Manager. La magistratura sta ora indagando sull'ostruzione della giustizia per altroché si rifiuta di collaborare con contenuti criminali come l'incitamento all'odio.

La piattaforma di social media X è stata a lungo criticata per la gestione dei contenuti sensibili, la gestione dei diritti degli utenti e la collaborazione con le autorità. Tuttavia, sarebbe obbligata a farlo in base alla legge Digital Services Act (DSA). Peraltro, la pressione su X continua a crescere: dall'estate, infatti, la piattaforma di social media X è stata messa sotto pressione per la gestione dei contenuti sensibili, la gestione dei diritti degli utenti e la collaborazione con le autorità.

Tuttavia, la pressione su X continua a crescere: dall'estate le autorità investigative tedesche stanno cercando di convincere X a consegnare i dati degli utenti. Queste richieste sono state abilmente ignorate dai responsabili di X. Questo, ma anche contenuti penalmente rilevanti: Insulti, minacce e incitamento all'odio. Particolarmente esplosivo: un post con una svastica, che è un reato penale in Germania. Anche in questo caso, X si è rifiutato di fornire i dati dell'autore alle autorità tedesche - il procedimento avviato contro l'autore non ha portato a nulla.

Questo sembra essere il caso di X.

Questa sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: La procura di Gottinga (Bassa Sassonia/Germania) ha aperto un'indagine contro tre alti dirigenti tedeschi della piattaforma. Il sospetto è di intralcio alla giustizia. Le indagini sono specificamente dirette contro le persone sotto la cui guida è stata bloccata la collaborazione con le autorità inquirenti.

Non è ancora chiaro il motivo della mancata collaborazione di X.

X e il DSA

Il Digital Services Act è stato introdotto nel febbraio 2024. Obbliga le piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) a moderare i contenuti in modo coerente. Devono rimuovere rapidamente i contenuti illegali, frenare la diffusione della disinformazione e consegnare i dati degli utenti su richiesta delle autorità inquirenti, se esiste un chiaro motivo legale. È vero che anche altre aziende, come Meta, giocano ripetutamente con il fuoco: si limitano a implementare il minimo indispensabile di ciò che è richiesto. Ma X non dà nemmeno l'impressione di collaborare su alcuni punti. Questo mette l'azienda a rischio di pesanti multe: altri procedimenti relativi al DSA (e al Digital Markets Act) esistevano già o sono ancora in corso.

A differenza di questi procedimenti - in cui l'attenzione è rivolta ai reati commessi dall'azienda nel suo complesso - la magistratura sta adottando un altroché e sta indagando su individui specifici. Non è ancora chiaro come proseguiranno le indagini. Tuttavia, questo è un ulteriore segno della volontà dell'UE di far rispettare la legge anche nei confronti delle aziende tecnologiche internazionali. In Svizzera, la situazione è diversa.

In Svizzera, lo stato di una base legale alla DSA rimane invariato: Sebbene una mozione per un equivalente svizzero della DSA sia stata ricevuta nel 2023, è stata prima rinviata dalla primavera all'inverno del 2024, poi al 2025 e rinviata a tempo indeterminato nell'aprile del 2025.

Immagine di copertina: Shutterstock

