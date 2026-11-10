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Il pre-load di "GTA 6" sta per iniziare: ecco le prestazioni che puoi aspettarti su PlayStation e Xbox

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 10.11.2026

Rockstar Games svela come girerà "GTA 6" sulle console. Per i fan di Xbox c'è una bizzarra sorpresa.

Da oggi parte il pre-load di «GTA 6». Se hai preordinato il gioco sul Playstation o Xbox Store, il mostro da 212 GB verrà scaricato sulla tua console, così da poter iniziare a giocare direttamente il 19 novembre.

In occasione dell'avvio del pre-load, Rockstar pubblica un nuovo trailer:

Per celebrare questo traguardo, lo studio rivela anche alcune interessanti informazioni sulle prestazioni di «GTA 6». I fan di Playstation hanno sperato a lungo di ottenere una modalità a 60 o almeno 40 FPS su PS5 Pro: queste speranze sono state ora infrante. L'epopea criminale girerà a 30 FPS su tutte le console.

Rockstar scrive: «Grand Theft Auto VI è stato sviluppato da zero per offrire la migliore esperienza possibile per l'attuale generazione di console, con l'obiettivo di raggiungere i 30 FPS e sfruttare la potenza di entrambe le piattaforme per dare vita al vasto e dettagliato mondo di Leonida, mantenendo al contempo la densità di pixel e la qualità dell'immagine di tutti gli ambienti e dei personaggi.»

«GTA 6» a 30 FPS: un punto di rottura? «GTA 6» girerà a 30 FPS su tutte le console al lancio. Cosa ne pensi? 30 FPS sind völlig ausreichend Avrei preferito modalità a 40 o 60 FPS, ma mi vanno bene anche i 30 30 FPS sono un ostacolo insormontabile per me: aspetterò la versione PC Non mi importa, l'importante è "GTA 6"! Votare

I possessori della console professionale di Sony riceveranno comunque alcuni vantaggi aggiuntivi. La versione PS5 Pro offrirà una «grafica particolarmente mozzafiato» con una qualità dell'immagine migliorata rispetto alla console base. Questo grazie all'utilizzo della tecnologia di upscaling di Sony «Playstation Spectral Super Resolution», in breve: PSSR. Inoltre, in esclusiva su PS5 Pro, sarà possibile ammirare ombre in ray tracing più realistiche.

Rockstar e Sony promuovono il gioco come un titolo quasi esclusivo e assicurano che «GTA 6» offrirà la migliore esperienza di gioco su tutte le console Playstation. Rispetto alla versione Xbox, i giocatori Sony riceveranno un «feedback aptico ad alta precisione» con il controller Dualsense, il supporto per la tecnologia audio 3D di Sony e tempi di caricamento ridotti.

Gli utenti Xbox possono rallegrarsi per una funzionalità esclusiva leggermente diversa. Potrai trasmettere «GTA 6» sulla piattaforma Microsoft tramite Xbox Cloud Gaming. Particolarmente curioso: Rockstar menziona che il gioco sarà così giocabile anche sulla vecchia generazione di console Xbox, ovvero la Xbox One.

Se desideri trasmettere il gioco in streaming, dovrai però accontentarti delle impostazioni grafiche ridotte della versione Xbox Series S. Quali compromessi dovrà affrontare «GTA 6» sulla console entry-level di Microsoft rimane ancora da vedere.

Immagine di copertina: Giochi Rockstar

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