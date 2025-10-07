Il pianeta dei vagabondi cresce rapidamente

Nella vastità dell'universo, ci sono probabilmente miliardi di pianeti che non appartengono ad alcun sistema solare e vagano solitari nello spazio. Questi vagabondi - noti in inglese come «rogue planets» e in tedesco semplicemente come «objects of planetary mass» - sono difficili da osservare, ma le dimensioni degli oggetti conosciuti vanno dalle dimensioni della Terra a diverse volte la massa di Giove. Un esempio particolarmente impressionante è Cha 1107-7626 della costellazione di Chamaeleon (latino: Chamaeleon, abbreviato: Cha) a una distanza di 620 anni luce: Secondo i risultati di un gruppo di lavoro guidato da Víctor Almendros-Abad dell'Osservatorio di Palermo, l'esopianeta ha una massa da cinque a dieci volte superiore a quella di Giove, ma sta anche crescendo a un ritmo da record.

Le osservazioni con il Very Large Telescope (VLT) dell'European Southern Observatory (ESO) mostrano che questo pianeta vagabondo sta assorbendo gas e polvere dall'ambiente circostante a un ritmo di sei miliardi di tonnellate al secondo, aumentando così di massa a un ritmo estremo. Si tratta del più forte tasso di crescita mai osservato in un pianeta solitario o in un pianeta in generale, scrive il team in un comunicato stampa.

Cha 1107-7626 è quindi ancora nel pieno della sua formazione e crescita, alimentata dal disco di accrescimento di gas e polvere che lo circonda. Tuttavia, l'aumento non è uniforme, ma avviene per fasi, come mostrano i dati. Nell'agosto del 2025, il pianeta stava accumulando materia circa otto volte più velocemente rispetto a pochi mesi prima: circa sei miliardi di tonnellate al secondo, che è quasi equivalente alla massa della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, che è stata l'obiettivo di una missione di ricerca europea per un certo periodo negli anni 2010.

Oltre ai dati del VLT, Almendros-Abad e Co. hanno utilizzato anche altri dati del telescopio James Webb. Questo ha permesso di raccogliere gli spettri prima e durante l'esplosione di accrescimento, quando il pianeta cresceva in modo particolarmente rapido. L'attività magnetica ha ovviamente giocato un ruolo importante, che in precedenza era stata osservata solo nelle stelle. Gli oggetti planetari, che in confronto hanno una massa relativamente bassa, potrebbero quindi avere ancora forti campi magnetici che guidano tali eventi di accrescimento. Le immagini spettroscopiche scattate al momento dell'esplosione suggeriscono anche che la composizione chimica del disco attorno al pianeta è cambiata: Il vapore acqueo è stato rilevato durante lo spettacolo, ma non prima. Questo fenomeno, inoltre, era stato osservato in precedenza solo nelle stelle, ma non nei pianeti di qualsiasi tipo.

«Questa scoperta sfuma il confine tra stelle e pianeti e ci permette di dare un'occhiata alle prime fasi di sviluppo dei pianeti solitari», afferma l'astronoma Belinda Damian dell'Università di St Andrews, che ha partecipato allo studio. Non è ancora chiaro come si formino i vagabondi, ad esempio se vengono espulsi dal loro sistema stellare originario. Oppure se si formino in modo indipendente nello spazio accumulando gradualmente materia come le stelle. Cha 1107-7626 indica che, almeno per alcuni di questi oggetti, si tratta della seconda ipotesi.

