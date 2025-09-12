Novità e trend 5 6

Il più grande flop di Nintendo, il Virtual Boy, sta per tornare

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 12.9.2025

Nintendo annuncia il ritorno del Virtual Boy. L'oscura console è inclusa nell'abbonamento "Nintendo Switch Online" e riceve una replica.

In una «presentazione del Nintendo Direct», la società giapponese ha annunciato a sorpresa il ritorno del Virtual Boy. La console sarà inclusa nell'abbonamento a «Nintendo Switch Online».

Puoi vedere il trailer del bizzarro ritorno qui:

Non conosci il Virtual Boy? Questa strana console portatile è stata rilasciata in Giappone e negli Stati Uniti nel 1995. Con appena 770.000 unità vendute, fu uno dei più grandi flop nella storia dell'azienda Nintendo.

La particolarità del Virtual Boy è che non era mai stato venduto.

La particolarità dell'hardware: permette di ottenere un effetto 3D quando si gioca. L'aspetto negativo dell'hardware: lo schermo provoca rapidamente mal di testa con sgradevoli tonalità rossastre. Inoltre, l'utilizzo del sistema è molto scomodo grazie agli strani piedini che devi appoggiare sulle ginocchia o su un tavolo.

Yoshiaki Koizumi di Nintendo dimostra quanto sia scomodo il Virtual Boy.

Fonte: Nintendo

I giochi per la console portatile vengono ora riproposti nella libreria retrò dell'abbonamento «Nintendo Switch Online + Expansion Pak» per Switch e Switch 2. La particolarità è che Nintendo sta lanciando una replica del Virtual Boy originale. I giochi non saranno giocabili senza un hardware aggiuntivo.

La replica non ha uno schermo fisso. Al contrario, puoi collegare la tua Switch o Switch 2 all'hardware. Le due lenti hanno lo scopo di replicare l'effetto 3D dell'originale.

Lo Switch viene inserito nella replica dall'alto.

Fonte: Nintendo

Nintendo rilascerà anche un modello in cartone del Virtual Boy. Così potrai forse controllare i giochi retro headache in modo un po' più compatto e comodo.

Puoi vedere la versione in cartone sulla destra.

Fonte: Nintendo

Nintendo presenta «Mario's Tennis», «Galactic Pinball » e «Teleroboxer» come giochi. Altri giochi saranno rilasciati in abbonamento in un secondo momento.

Anche i grandi fan di Nintendo non avranno mai giocato a molti di questi giochi.

Fonte: Nintendo

I giochi verranno rilasciati il 17 febbraio 2026 nell'abbonamento «Nintendo Switch Online + Expansion Pak». Nintendo non ha ancora rivelato quando verranno rilasciati la replica e il modello in cartone del Virtual Boy.

Immagine di copertina: Nintendo

