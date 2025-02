Novità e trend 36 6

Il nuovo telefono pieghevole di Oppo è sottile quasi come un iPhone

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 21.2.2025

Con il Find N5, Oppo ha finalmente raggiunto il suo obiettivo: lo smartphone pieghevole è quasi indistinguibile da un dispositivo normale in termini di massa e peso. Una piccola meraviglia tecnica.

I primi telefoni cellulari pieghevoli di Samsung, Huawei, Oppo e altri assomigliavano più a un mattone che a un piatto. Anche se questo aspetto è migliorato nel corso degli anni, i dispositivi pieghevoli erano sempre più spessi e pesanti di un normale smartphone.

Più schermo di un iPad Mini

Con il Find N5, Oppo ha colmato il divario. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 hertz e un picco di luminosità di 2450 nit. Se si apre il dispositivo, è possibile utilizzare uno schermo AMOLED da 8,12 pollici, anch'esso con una frequenza di aggiornamento di 120 hertz e una luminosità di picco di 2100 nits.

L'area dello schermo si dice che sia stata ridotta.

Si dice che l'area dello schermo sia più grande di quella di un iPad Mini, ma ovviamente in un formato più quadrato. Tuttavia, il Find N5 è sottile solo 8,9 millimetri quando è ripiegato. In confronto, l'iPhone 16 Pro Max ha uno spessore di 8,25 millimetri. Con i suoi 229 grammi, il telefono pieghevole è anche appena più pesante dell'iPhone, che pesa 227 grammi.

Il Find N5 è ancora sorprendentemente sottile quando viene piegato.

Fonte: Oppo

Con questo valore, il Find N5 è il telefono pieghevole più sottile sul mercato quando è piegato. Tra l'altro, è di 4,21 millimetri quando è aperto. In questo caso, l'Oppo è battuto solo dal Mate XT, lanciato di recente. Il dispositivo di Huawei può essere piegato due volte e ha uno spessore di soli 3,6 millimetri quando è aperto. In tutti questi confronti, bisogna ovviamente tenere conto che l'alloggiamento della fotocamera, che spesso sporge parecchio, non è incluso nel calcolo.

Novità e trend Lo smartphone pieghevole di Huawei diventa un tablet da 10 pollici di Jan Johannsen

C'è quasi tutto quello che fa di un dispositivo un top

Nelle prime recensioni dagli Stati Uniti, i tester sono entusiasti della realizzazione tecnica. Il dispositivo ha un aspetto di alta qualità, gli schermi sono di prima classe e il meccanismo di piegatura è molto stabile. L'involucro è anche impermeabile e, secondo lo standard IPX9, ha persino una "protezione contro l'ingresso di acqua pressurizzata". L'unica cosa di cui devi ancora fare a meno è la protezione certificata contro la polvere.

Nonostante il design sottile, Oppo è riuscita a installare una batteria in due parti con una capacità di 5600 mAh. Questa si basa sulla nuova tecnologia delle batterie con silicio e carbonio, che consente una maggiore densità energetica. Il dispositivo può essere ricaricato tramite USB-C fino a 80 watt e in modalità wireless fino a 50 watt.

Il processore utilizzato è Qualcosa di Qualitativo.

Il processore utilizzato è l'attuale modello di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite. È abbinato a 16 GB di RAM e a 512 GB di spazio di archiviazione.

Oppo ha installato anche un sistema di sicurezza per la gestione del traffico.

Oppo ha installato un totale di cinque sensori nel Find N5: una versione da 50 megapixel per la fotocamera principale e una per la fotocamera a periscopio con triplo zoom ottico. Ci sono anche tre sensori da 8 megapixel per la fotocamera ultra-grandangolare e per le due selfie cam sui due schermi.

Quando è aperto, hai a disposizione un'ampia area dello schermo per il multitasking.

Fonte: Oppo

Purtroppo non in Europa - almeno ufficialmente

Purtroppo, non sarà facile procurarsi il Find N5 qui da noi. L'uscita in Europa non è prevista. In Asia e negli Stati Uniti, il dispositivo è disponibile sul mercato per circa 1800 franchi o euro. Il produttore ha confermato a "ComputerBase" che ha deciso di non lanciare il Find N5 in Europa sulla base di ricerche di mercato e considerazioni strategiche.

Se il Find N5 è pieghevole non è facile da trovare qui.

Se i telefoni pieghevoli riusciranno ad attraversare l'oceano e si riveleranno utili in termini di comunicazioni mobili, li includeremo ovviamente nel nostro assortimento. Sarebbe sicuramente utile, perché l'Oppo Find N5 si avvicina molto all'ideale dei telefoni pieghevoli per la prima volta: un dispositivo per la tasca dei pantaloni che a volte è uno smartphone e a volte un tablet, a seconda delle tue esigenze.

Immagine di copertina: Oppo

Mi piace questo articolo! A 36 persone piace questo articolo