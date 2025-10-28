Novità e trend 19 3

Il nuovo OnePlus 15 è dotato di un'enorme batteria da 7300 mAh

Con il OnePlus 15, il produttore cinese sferra un attacco frontale alle ammiraglie smartphone già affermate. Sarà disponibile in Europa da metà novembre.

OnePlus ha presentato il suo tanto atteso nuovo smartphone di classe superiore: Il OnePlus 15 è ora disponibile in Cina. Secondo le nostre informazioni, il lancio europeo e l'inizio delle vendite avverranno a metà novembre. Il dispositivo sarà quindi probabilmente disponibile anche da noi in negozio. Con lo Snapdog e lo Snapdog, il OnePlus 15 è ora disponibile in Cina.

Con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il nuovo dispositivo Android continua a contare su un processore top di gamma. Si tratta di una delle CPU per smartphone più potenti attualmente sul mercato ed è adatto per i giochi su dispositivo mobile ai massimi livelli e per le attività multitasking più impegnative.

Il display è in grado di tenere il passo anche con i giochi più impegnativi.

Anche il display è in grado di tenere il passo con la concorrenza. Con un frame rate massimo di 165 Hertz, supera il Samsung Galaxy S25 o il Pixel 9 Pro. Il predecessore raggiungeva i 120 hertz. Il pannello OLED piatto ha una dimensione di 6,78 pollici.

Nessuna fotocamera Hasselblad

Il presunto downgrade della fotocamera dimostra che il OnePlus 15 non si rivolge principalmente agli appassionati di fotografia. Il predecessore OnePlus 13 - OnePlus salta il numero 14 perché il numero 4 è considerato sfortunato in Cina - era ancora dotato di una fotocamera del famoso produttore Hasselblad.

OnePlus 15 è ora dotato di una fotocamera del famoso produttore Hasselblad.

Al suo posto, OnePlus si affida a un sistema di fotocamere sviluppato in proprio e composto da una fotocamera principale con apertura f/1.8, una fotocamera ultra-grandangolare con apertura f/2.0 e una fotocamera teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3,5x e apertura f/2.8. Come per il suo predecessore, le tre fotocamere hanno una risoluzione di 50 megapixel (MP) ciascuna. Sulla parte anteriore è presente una fotocamera per selfie da 32 MP.

La batteria è eccezionale: la fotocamera è stata progettata per essere utilizzata in modo efficiente.

La batteria è eccezionale: con i suoi 7300 mAh, il OnePlus 15 lascia la concorrenza nella polvere. La nuova ammiraglia supera anche il suo predecessore con una batteria da 6000 mAh superiore alla media. Tuttavia, il dispositivo è leggermente più sottile: da 8,1 a 8,2 millimetri, a seconda della variante scelta. L'enorme batteria può essere ricaricata rapidamente via cavo fino a 120 watt e in modalità wireless fino a 50 watt.

Varianti di storage, colori e prezzi previsti

OnePlus non ha ancora annunciato i prezzi globali del dispositivo. Dipende anche dalla configurazione della memoria. Si tratta di 256 gigabyte, 512 gigabyte o un terabyte, combinati con dodici o 16 gigabyte di RAM. Le stime suggeriscono un prezzo compreso tra i 1000 e i 1300 euro o franchi. Le varianti di colore attualmente conosciute sono il nero, il beige e il viola.

Immagine di copertina: OnePlus

