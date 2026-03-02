Novità e trend 1 0

Il nuovo anello Ultrahuman è progettato per durare 15 giorni

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 3.3.2026

Durata della batteria di 15 giorni, custodia elegante e assistente AI: Ultrahuman ha aggiornato il Ring intelligente: il Ring Pro. È più costoso del suo predecessore.

L'indiano Ultrahuman è stato uno dei primi produttori a sfidare il pioniere Oura con gli anelli intelligenti. Il loro primo modello del 2024 mi ha già impressionato alla prova.

Test del prodotto Ultrahuman alla prova: questo anello intelligente funziona senza abbonamento di Lorenz Keller

Da allora, Ultrahuman ha costruito un intero ecosistema: Oltre agli anelli, il marchio offre anche dispositivi di misurazione separati per gli indicatori del sangue, il glucosio, il sonno o il ciclo mestruale. Ciascun dispositivo fornisce dati tramite l'app Ultrahuman Health. Anche il nuovo Ring Pro è collegato all'app di monitoraggio, che registra l'attività, il recupero, il sonno e altri dati sulla salute.

Il nuovo anello offre una durata della batteria di 15 giorni, secondo il produttore. Si tratta di un record. Finora, il RingConn Gen2 è quello che ha resistito di più ai miei test: undici giorni secondo il produttore, circa nove giorni alla prova. Il leader di mercato Oura riesce a superare di poco i sette giorni.

L'anello viene fornito con una confezione di ricambio e con una confezione di ricambio.

L'anello viene fornito con una custodia di ricarica, disponibile in due colori e che ricorda un portagioie. In questo modo il gadget può essere ricaricato più volte senza che la custodia sia collegata a una presa di corrente o alimentato in modalità wireless tramite un caricatore Qi.

La custodia di ricarica è disponibile in oro e nero.

Fonte: Ultrahuman

La custodia può essere trovata in qualsiasi punto della casa tramite l'app grazie ai sensori di prossimità e al feedback acustico in caso di smarrimento. Ora è dotata di una memoria dati integrata che può salvare le informazioni di localizzazione dell'anello per un anno intero se non è collegato allo smartphone.

Per le funzioni aggiuntive è necessario un abbonamento

Come altri gadget sanitari Ultrahuman, l'anello è collegato a un'intelligenza artificiale chiamata Jade. Questa analizza tutti i dati e li collega tra loro. Puoi fare domande in linguaggio naturale, proprio come un chatbot. Ad esempio: «Come posso migliorare il mio sonno?» o «Quando è opportuno fare attività fisica?» Il produttore promette protezione dei dati e della privacy, ma vale sicuramente la pena di dare un'occhiata ai dettagli prima di acquistare.

L'anello tiene traccia delle attività e del sonno, tra le altre cose.

Fonte: Ultrahuman

Il Ring Pro è stato progettato per acquisire i dati in modo più veloce e preciso. Presenta inoltre un nuovo metodo di registrazione della frequenza cardiaca. Importante da sapere: Ultrahuman fornisce gratuitamente le funzioni più importanti con il Ring. Tuttavia, se vuoi utilizzare software specifici e più avanzati, devi sottoscrivere un abbonamento. Ad esempio, il rilevamento della fibrillazione atriale o la misurazione dell'apnea come plugin hanno un costo aggiuntivo.

Altro aspetto interessante: Ultrahuman ha un punto di rottura predeterminato incorporato nell'anello in modo che l'anello possa essere tagliato più facilmente da un medico. Ad esempio, se il dito si gonfia per ragioni mediche.

Prezzo e disponibilità

L'Ultrahuman Ring Pro è disponibile in quattro colori e costa 480 dollari. Dovrebbe quindi essere disponibile sul mercato a circa 480 franchi o euro. Le vendite inizieranno alla fine di aprile. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile nel Da noi in negozio.

Immagine di copertina: Ultraumano

