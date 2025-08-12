Novità e trend 12 2

Il mondo come oggetto nascosto: una nuova tendenza trasforma la pixel art in un progetto comunitario globale

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 12.8.2025

Molti cuochi rovinano il brodo? Non nel progetto Wplace: qui, persone di tutto il mondo creano un mosaico di pixel art che, preso insieme, dà vita a un'opera d'arte globale.

Ci sono cose che non si possono non amare di Internet. Il nuovo progetto comunitario Wplace è sicuramente una di queste. Immagina una mappa del mondo interattiva che funge da tela in tempo reale per la pixel art. Tutti gli abitanti del pianeta possono partecipare. Almeno fino a quando i server di Wplace riusciranno a tenere il passo. Il progetto è diventato virale alla fine di luglio e la corsa alla mappa è talmente grande che al momento non è possibile partecipare.

Ma almeno puoi partecipare a Wplace.

Ma almeno puoi tenere d'occhio le opere d'arte su Wplace. Devi solo avere un po' di pazienza finché la mappa e la pixel art non vengono caricate. E fai attenzione: grazie a Wplace, il mondo è un oggetto nascosto e la sua visualizzazione crea dipendenza.

Qualche giorno fa, il gestore del progetto, lo sviluppatore di software brasiliano Murilo Matsubura, ha annunciato su Instagram che un milione di persone aveva già partecipato. Il team è consapevole dei problemi di performance dovuti all'elevato numero di partecipanti e sta lavorando per risolverli.

Da dove viene Wplace?

Il concetto di Community canvas ti suona vagamente familiare? Allora hai ragione: Wplace ha la stessa idea dell'evento Reddit r/place, che si ripete ogni anno ma che si svolge solo temporaneamente.

Ad Albuquerque dominano le allusioni a «Breaking Bad» e «Better call Saul».

Fonte: Wplace

La differenza è che Wplace non utilizza una tela bianca, ma la mappa del mondo. Questo ispira le persone a immortalare messaggi, luoghi ed eventi locali. Ad Albuquerque, negli Stati Uniti, ad esempio, ci sono numerose allusioni alla serie «Breaking Bad», che è stata ambientata proprio lì.

Inoltre, a differenza di rsplace, Wplace non utilizza la tela bianca ma la mappa del mondo.

Inoltre, a differenza di r/place, il progetto non è limitato nel tempo. Al momento non è prevista la chiusura dello schermo. E per il momento c'è spazio a sufficienza: sono disponibili più di quattro trilioni di pixel.

Una classifica, a cui puoi accedere direttamente dalla mappa del mondo, mostra dove ci sono più opere d'arte da vedere e quali utenti hanno piazzato il maggior numero di pixel. Finora sono stati decorati soprattutto Brasile, Stati Uniti e Russia.

Cosa c'è nel mondo

Se hai una visione pessimistica delle persone su internet, questo può essere vero in molti casi. Ma su Wplace ci sono sorprendentemente pochi messaggi di odio e non ho ancora trovato un solo stronzo. Al contrario, puoi vedere la creatività concentrata dei partecipanti. Ho dato un'occhiata in giro e ti mostro alcuni lavori.

A Berlino troverai una playlist musicale lunga chilometri nel paesaggio. Magari vuoi aggiungere la tua canzone preferita.

Solo una piccola sezione della lista.

Fonte: Wplace

Ci sono opinioni diverse sul conflitto di Gaza, ma una cosa è chiara: la popolazione civile sta soffrendo. Migliaia di cuori mostrano solidarietà alla popolazione.

La Striscia di Gaza è ricoperta da migliaia di cuori rossi.

Fonte: Wplace

Lo stregone Gandalf, conosciuto nel libro di Tolkien «Il Signore degli Anelli», blocca il Canale di Suez come la nave container «Ever Given» qualche anno fa. Dopotutto, nemmeno Gandalf ha lasciato passare il Balrog, quindi probabilmente è piuttosto bravo a bloccarlo.

Su Wplace, il Canale di Suez non è bloccato solo dalle navi.

Fonte: Wplace

Trova altri esempi creativi e informazioni sull'hype di Wplace qui.

Zurigo, dove si trova la sede centrale di Digitec, avrebbe bisogno di più opere d'arte. Il grande orologio è decisamente suggestivo: mi piacerebbe conoscere la storia che c'è dietro.

Anche Zurigo è ricca di opere d'arte.

Fonte: Debora Pape

Pixel per pixel, vengono create opere d'arte

C'è una restrizione per garantire che nessuno dipinga semplicemente l'intero globo di nero: il numero di pixel che puoi inserire in una volta sola è molto limitato. Dopodiché dovrai aspettare che la tua quota venga reintegrata. Quindi, se vuoi completare un'opera d'arte elaborata, devi avere pazienza e anche un po' di fortuna, dato che altri potrebbero dipingere sul tuo lavoro.

E' più veloce se vuoi che il globo sia nero.

È più veloce se fai squadra con altri. In questo modo puoi lavorare insieme a un quadro e completarlo più rapidamente, ma devi coordinare il tuo lavoro con attenzione. Non è possibile fare uno schizzo dell'immagine in anticipo.

Esistono però dei plugin per il browser che permettono di visualizzare dei modelli di immagini. In questo modo è più facile creare opere d'arte davvero accattivanti. Il plugin Blue Marble è molto popolare a questo scopo.

Immagine di copertina: Wplace / Los Angeles

