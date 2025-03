Novità e trend 13 2

Il MacBook Air M4 è più veloce e più economico

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 5.3.2025

Un nuovo colore, un nuovo chip e una nuova webcam: il MacBook Air M4 è un aggiornamento prevedibile. L'unica sorpresa è la leggera riduzione del prezzo.

Il MacBook Air riceve l'ultimo chip di Apple: l'M4 offre circa il 20% di prestazioni in più rispetto all'M3. Secondo le specifiche, la durata della batteria rimane invariata (18 ore di riproduzione video). La webcam da 12 megapixel è ora in grado di seguirti attivamente con "Centre Stage".

L'involucro del MacBook Air non è cambiato. Non è una sorpresa, visto che è in circolazione da soli tre anni. Ma c'è un nuovo colore chiamato "Sky Blue", che si aggiunge a "Silver", "Midnight" e "Polar Star". Il colore "Space Grey" non è più disponibile per la selezione.

Il colore azzurro dovrebbe essere resistente alle impronte digitali.

Fonte: Apple

Apple sta anche abbassando i prezzi: 100 dollari negli Stati Uniti, 100 euro in Germania e 50 franchi in Svizzera. Il MacBook Air M4 più economico con display da 13 pollici costa 1049 franchi o 1199 euro. La versione entry-level viene fornita con l'M4 ridotto con CPU a 10 core e GPU a 8 core, SSD da 256 GB e 16 GB di RAM. Apple aveva già introdotto il nuovo limite inferiore di RAM per il MacBook Air M3 lo scorso autunno

Se vuoi un display più grande, più core GPU, più SSD o più RAM, i prezzi aumentano rapidamente come al solito:

13" 8-core GPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD: 1049 franchi / 1199 euro

Gpu da 13" a 10 core, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD: 1249 franchi / 1449 euro

Gpu da 13" a 10 core, 24 GB di RAM, 512 GB di SSD: 1449 franchi / 1699 euro

15" 8-core GPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD: 1249 franchi / 1449 euro

15" 10-core GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 1449 franchi / 1749 euro

15" GPU 10-core, 24 GB di RAM, 512 GB SSD: 1649 franchi / 1999 euro

Il display a LED del MacBook Air ha ancora 224 pixel per pollice, una luminosità massima di 500 nit e l'assenza di local dimming. I migliori livelli di nero di questa tecnologia sono riservati al più costoso MacBook Pro. Il chip M4 supporta due display esterni con risoluzioni fino a 6K a 60 hertz - anche quando il portatile è aperto.

L'M4 supporta più display rispetto al chip precedente.

Fonte: Apple

Con il lancio del nuovo MacBook Air, Apple ha eliminato le generazioni M2 e M3 dalla gamma ufficiale. Ciò significa che solo le scorte rimanenti saranno disponibili presso i rivenditori. Negli altri anni, i californiani hanno mantenuto l'ultimo modello dell'assortimento come opzione economica.

Il MacBook Air M4 inizierà ad essere spedito il 12 marzo 2025 e il link sarà aggiunto qui non appena sarà possibile ordinarlo da noi.

Immagine di copertina: Apple

Mi piace questo articolo! A 13 persone piace questo articolo