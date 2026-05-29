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Il luogo di una stella morente

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 30.5.2026

La nebulosa planetaria NGC 1514 nella costellazione del Toro è nota anche come Nebulosa Palla di Cristallo, in quanto può apparire come tale nei piccoli telescopi. La nebulosa segna la posizione di una stella morente.

A circa 1500 anni luce da noi, nella costellazione del Toro, si trova la nebulosa planetaria NGC 1514, nota anche come nebulosa della sfera di cristallo per il suo aspetto nei telescopi più piccoli. In effetti, questa sfera di cristallo cosmica ci permette di guardare al futuro del nostro sole tra più di cinque miliardi di anni, quando si trasformerà da gigante rossa a nana bianca.

La nebulosa planetaria NGC 1514 è conosciuta anche come nebulosa planetaria.

La stella progenitrice di NGC 1514 si è gonfiata fino a diventare una gigante rossa dopo aver esaurito le sue scorte di idrogeno al centro, emettendo un vento stellare enormemente forte. Di conseguenza, la stella ha perso una parte significativa della sua massa. Dopo l'estinzione finale delle successive reazioni di fusione, l'ex nucleo della gigante rossa si è contratto in una struttura molto calda delle dimensioni della Terra, ma con una massa fino a una volta e mezza quella del nostro Sole: è nata una nana bianca. È così calda da eccitare i gas espulsi in precedenza, che si sono accumulati in un involucro intorno ad essa, per brillare nell'infrarosso, nel visibile e nell'ultravioletto. L'involucro di gas è caldo circa 15.000 gradi Celsius, ma relativamente sottile.

L'immagine nella sua interezza.

Fonte: © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA / Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab) / NGC 1514: The Crystal Ball Nebula / CC BY 4.0

La nana bianca all'interno di NGC 1514 può essere riconosciuta direttamente. Tuttavia, non è sola, come hanno dimostrato le analisi spettrali, ma fa parte di un sistema di stelle doppie. La nana bianca e la sua compagna orbitano intorno al loro centro di gravità comune una volta ogni nove anni, il periodo più lungo conosciuto per una stella binaria in una nebulosa planetaria. La compagna ha fatto sì che il vento stellare della gigante rossa fosse distribuito in modo irregolare, tanto che NGC 1514 ha formato diversi gusci dall'aspetto grumoso. NGC 1514 ha un'estensione visiva di circa un anno luce e fu scoperta dall'astronomo tedesco Wilhelm Herschel nel 1790.

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Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA / Elaborazione immagini: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab) / NGC 1514: The Crystal Ball Nebula / CC BY 4.0 (dettaglio)

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