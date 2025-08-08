Il GPT-5 dovrebbe essere più efficiente e fare meno errori.

Il nuovo LLM di OpenAI è progettato per rispondere alle domande in modo più rapido o più approfondito, a seconda della loro complessità. Secondo l'azienda, inoltre, il chatbot è molto meno allucinato e dovrebbe essere più efficiente.

OpenAI ha presentato GPT-5 [l'ultima generazione del suo Large Language Model (LLM). Le risposte errate dovrebbero essere meno numerose. Per il resto, l'attenzione è rivolta al miglioramento delle prestazioni. Il modello è disponibile in diverse dimensioni: GPT-5, GPT-5 mini e GPT-5 nano. È ora disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT, anche se il chatbot spesso torna al modello mini senza un abbonamento. GPT-5 si differenzia dai suoi predecessori offrendo un controllo più intelligente tra risposte rapide e riflessioni più approfondite «» . A seconda della complessità della domanda, un cosiddetto router decide se il modello genera una risposta rapida o basata sul ragionamento. Questo dovrebbe garantire una maggiore efficienza. OpenAI mette a disposizione del LLM anche quattro «personalità». Gli utenti possono scegliere tra «Cinico», «Robot», «Ascoltatore» e «Nerd».

Suppostamente più performante e meno errori

Confrontato con il GPT-4o , il GPT-5 offre un tasso di errore significativamente inferiore («allucinazioni»), secondo OpenAI. Inoltre, riconosce e comunica meglio i propri limiti. L'amministratore delegato Sam Altman ha dichiarato durante una conferenza stampa: «GPT-3 sembrava di parlare con uno studente delle scuole superiori. Potresti ottenere la risposta giusta a una domanda, ma potresti anche ottenere qualcosa di assurdo. Il GPT-4 si è sentito come uno studente. Il GPT-5 è un esperto di livello dottorale per la prima volta.» [[video:268895]] Nel benchmarking, GPT-5 stabilisce nuovi record in matematica, programmazione ed elaborazione multimodale. La lunghezza del contesto è stata estesa a 400.000 token, consentendo conversazioni più lunghe e complesse. Nell'ambito della codifica, l'LLM è in grado di implementare autonomamente progetti software più grandi e complessi e offre un debug migliore. Secondo OpenAI, il modello fornisce anche risposte più precise e sensibili al contesto nel settore sanitario. Tuttavia, l'azienda sottolinea che il chatbot non sostituisce la consulenza medica. Gli esperti indipendenti valutano il salto da GPT-4 a GPT-5 [rispetto a «BBC»](https://www.bbc.com/news/articles/cy5prvgw0r1o)come evolutivo, non rivoluzionario. Il funzionamento rimane simile, i miglioramenti riguardano soprattutto l'affidabilità e la gestione di compiti più complessi. La mancanza di trasparenza durante la formazione e la gestione dei contenuti protetti da copyright continuano a essere criticate.](https://openai.com/index/introducing-gpt-5/)