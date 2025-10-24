Novità e trend 9 5

Il creatore dei "Soprano" David Chase lavora alla nuova serie HBO sul progetto della CIA "MKUltra".

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 24.10.2025

La nuova serie HBO di David Chase è incentrata sullo scandaloso programma della CIA "MKUltra". Ispirandosi al libro di John Lisle, l'autore combina fatti storici con una storia di potere e moralità.

David Chase, il leggendario creatore di «I Soprano», è tornato - e con un argomento tanto oscuro quanto affascinante. Dopo anni di silenzio radio creativo, il 78enne sta lavorando a una nuova serie per la HBO che ruota attorno a uno dei capitoli più oscuri della storia americana del dopoguerra: il programma segreto della CIA «MKUltra».

Nuovo materiale per un vecchio maestro

«MKUltra» - è l'acronimo di un vero e proprio progetto di ricerca della CIA svoltosi tra gli anni '50 e '70 in condizioni di massima segretezza. Durante la Guerra Fredda, i servizi segreti statunitensi volevano scoprire se il comportamento umano potesse essere deliberatamente influenzato o addirittura controllato. Si trattava anche di una reazione alle notizie secondo le quali le autorità sovietiche e cinesi stavano conducendo esperimenti simili.

Il programma comprendeva centinaia di persone che avevano un comportamento deliberatamente influenzato o addirittura controllato.

Il programma comprendeva centinaia di progetti di ricerca individuali presso università, cliniche e basi militari. Con il nome in codice «MKUltra», venivano somministrate droghe come l'LSD e la mescalina a soggetti ignari, venivano testate terapie di ipnosi ed elettroshock e venivano sperimentati metodi di manipolazione psicologica. Molti soggetti dei test, tra cui detenuti, soldati e pazienti psichiatrici, non sapevano di far parte di un progetto della CIA.

È in questo contesto che David Chase sta sviluppando la sua serie. Sulla base dei suoi lavori precedenti e del suo approccio, posso immaginare che non trasformerà il materiale in una semplice storia di cospirazione, ma in un dramma di personaggi sul potere, sulla moralità e sul prezzo del progresso.

La serie è basata sul libro di saggistica «Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra» dello storico John Lisle. È incentrato sul chimico Sidney Gottlieb, conosciuto internamente come «Il Mago Nero», che guidò il programma segreto e divenne una figura chiave nella storia dell'intelligence americana.

Il ritorno di Chase alle serie

Per David Chase, il progetto segna un notevole ritorno al centro della televisione statunitense. Era rimasto in silenzio dopo la fine di «I Soprano» (dal 1999 al 2007) e del film prequel «The Many Saints of Newark» (2021). La sua nuova serie è stata sviluppata da Riverain Pictures, la casa di produzione di Chase, in collaborazione con HBO. Il formato è concepito come una serie limitata - una storia autoconclusiva con uno scopo ben definito.

Il fatto che Chase si occupi di questo materiale non sorprende. Ha già sviscerato i lati oscuri della natura umana e delle strutture di potere sociale in «The Sopranos». Ora estende questa visione al livello statale. Invece dei boss mafiosi, questa volta l'attenzione è rivolta ai funzionari governativi e agli scienziati. Persone che oltrepassano i limiti morali in nome della sicurezza e del progresso.

Tra realtà e finzione

In termini di contenuti, «Project: MKUltra», il titolo provvisorio, promette un misto di thriller storico e dramma psicologico. La serie si propone di esplorare la tensione tra curiosità scientifica e follia etica: un argomento che sembra spaventosamente attuale. Mentre oggi si discute di etica dell'IA e di controllo dei dati, Chase ci ricorda che il potere sulla mente umana era già un fascino pericoloso in passato.

Per il momento non si sa ancora molto.

Si sa ancora poco del cast e della data di uscita. I rapporti del settore ipotizzano che il progetto sia ancora in una fase iniziale di sviluppo. Un lancio televisivo prima del 2027 è quindi considerato improbabile.

Perché è importante

Immagine di copertina: Paramount Pictures

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







