Il controllo volontario dell'UE sulle chat rimane. No?

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 12.3.2026

Il Parlamento UE ha prorogato il controllo volontario delle chat fino al 2027, rafforzando al contempo la protezione dei dati.

Il Parlamento europeo ha esteso il controverso controllo volontario delle chat. Mercoledì scorso, una netta maggioranza di eurodeputati a Strasburgo ha votato a favore del mantenimento della precedente norma transitoria. L'eccezione si applicherà ora fino al 3 agosto 2027. Il motivo di questo voto è una scadenza: il regolamento precedente scade all'inizio di aprile. Senza una proroga, i servizi di messaggeria avrebbero dovuto interrompere i loro precedenti controlli.

Al tempo stesso, il Parlamento ha reso più severe le regole. La nuova versione consente controlli meno estesi di quelli inizialmente previsti. Il Parlamento sta quindi cercando di trovare un compromesso tra sicurezza e protezione dei dati. Tuttavia, i deputati hanno deciso di dare priorità alla protezione dei dati più di quanto proposto dalla Commissione UE.

Che cos'è il controllo volontario della chat?

Il controllo volontario delle chat consente ai servizi internet di controllare automaticamente i messaggi digitali privati. Le piattaforme possono, ad esempio, cercare rappresentazioni di violenza sessuale sui bambini e segnalare eventuali scoperte. Confrontano immagini e video con database di rappresentazioni note di abusi.

Il Parlamento si è pronunciato a favore di una rigorosa protezione dei dati.

Fonte: Shutterstock

Da un punto di vista legale, questo non è privo di problemi. Nell'UE, la direttiva ePrivacy protegge la riservatezza delle comunicazioni digitali. Stabilisce che il contenuto dei messaggi deve sempre rimanere privato. I fornitori non sono autorizzati a leggerli o ad analizzarli automaticamente. Il principio è simile a quello della segretezza della corrispondenza: anche le comunicazioni digitali devono essere protette dall'accesso non autorizzato. L'Unione Europea ha quindi introdotto la riservatezza dei messaggi.

L'UE ha quindi introdotto un'eccezione temporanea nel 2021. Essa consente ai fornitori di effettuare ricerche su usi impropri noti, a condizione che rispettino determinate condizioni. Da allora la deroga è stata ripetutamente prorogata. L'obiettivo è quello di guadagnare tempo in attesa che l'UE decida un regolamento permanente che sia accettabile per la maggioranza. Tuttavia, è probabile che ciò sia difficile: La Commissione UE ha voluto spingere per anni il controllo delle chat, ma ha fallito a causa della minoranza di blocco. Almeno quattro Stati, la cui popolazione rappresenta il 35 percento della popolazione totale dell'UE, devono essere d'accordo. Tuttavia, il peso massimo dell'UE, la Germania, si è finora opposta per motivi di protezione dei dati.

Come si differenzia la nuova norma di esenzione da quella precedente?

Con l'attuale votazione, il Parlamento ha limitato la portata dei controlli. In futuro, i fornitori dovranno cercare soprattutto il materiale che è già noto come abusivo. Tali immagini o video vengono archiviati in database e possono essere riconosciuti grazie alle impronte digitali.

I controlli automatizzati dovranno essere utilizzati in modo più mirato. Il Parlamento vuole evitare che le piattaforme effettuino ricerche su tutte le comunicazioni dei loro utenti. Al contrario, le misure dovrebbero essere limitate a indicazioni specifiche o a contenuti segnalati.

Un altro punto riguarda le comunicazioni criptate. Le chat criptate end-to-end non devono essere toccate. I deputati hanno anche respinto le proposte di ricerca automatica di nuove immagini di abuso precedentemente sconosciute o di rilevamento di tentativi di adescamento. Tali sistemi sono considerati tecnicamente poco sicuri e potrebbero catturare molti messaggi che non costituiscono motivo di sorveglianza.

Cosa significa questo?

Con questi emendamenti, il Parlamento si discosta dal piano originale della Commissione UE. La Commissione voleva estendere la norma transitoria fino al 2028 senza alcuna modifica sostanziale, ma è stata respinta. Le critiche sono arrivate da diverse direzioni. I liberali e i verdi hanno messo in guardia contro le invasioni della privacy. Altri deputati ritengono che le restrizioni siano troppo ampie e temono svantaggi in termini di applicazione della legge. I critici del controllo completo delle chat lo considerano un successo parziale.

La nuova scadenza del 2027 darà alle parti coinvolte più tempo per negoziare un regolamento permanente.

Immagine di copertina: Shutterstock

