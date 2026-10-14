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Il cartone del succo che canta: CMF lancia gli altoparlanti Bluetooth S e M

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 14.10.2026

Il marchio economico di Nothing, CMF, lancia due nuovi altoparlanti Bluetooth con un look da cartone di bevande: impermeabili, dotati di Auracast e con parte frontale intercambiabile.

È un cartone del latte? No. È un pacchetto di succo? No. È uno speaker Bluetooth. O meglio: due. CMF, il sottomarchio economico di Nothing, amplia la sua gamma con due altoparlanti Bluetooth portatili. Lo Speaker S e lo Speaker M hanno la stessa forma spigolosa che ricorda un cartone di bevande. Dal 12 ottobre è possibile ordinare entrambi gli speaker.

Un design, due formati

Lo Speaker S misura 13,5 × 8,5 × 4,4 centimetri e pesa 334 grammi. Sta in piedi, entra in uno zaino e ha un occhiello a cui potresti agganciare un moschettone. Il suo fratello maggiore misura 22 × 8,5 × 5,4 centimetri e pesa ben 602 grammi. Ha una maniglia fissa ed è pensato più per lo scaffale di casa o la scrivania.

Lo Speaker S è portatile

Fonte: Nothing.tech

Entrambi i modelli sono disponibili in bianco, grigio scuro, arancione e turchese. Il pannello frontale e la manopola possono essere sostituiti. Una piccola leva sul retro libera il frontale. Inoltre, CMF ha annunciato che produrrà modelli standardizzati per la stampa 3D, in modo che tu possa creare le tue varianti personalizzate. Tuttavia, al momento del lancio non sono ancora disponibili.

Auracast, lunga portata e impermeabilità

Mentre nello Speaker S lavora un driver a banda larga da 45 mm insieme a due radiatori passivi, lo Speaker M utilizza un sistema chiuso a due vie: un woofer da 70 mm con 25 watt e un tweeter da 16 mm con 10 watt nello spettro di frequenza da 60 Hertz a 20 Kilohertz.

Secondo il produttore, un algoritmo chiamato Adaptive Tuning analizza il segnale e adatta continuamente il livello e il preset dell'equalizzatore. Inoltre, ci sono le modalità audio Ultra Bass (per bassi potenziati), Wide Soundstage (per una sorta di audio spaziale) e Night Mode, che limita il volume e riduce i bassi profondi. I preset dell'equalizzatore possono essere selezionati nell'app. Oltre a una Party Mode, che permette di collegare più speaker, gli speaker supportano anche Auracast. I dispositivi possono essere controllati tramite la manopola sul frontale.

Entrambi gli speaker supportano il Bluetooth 6.0. In «campo libero» questo ha una portata di trasmissione fino a 100 metri. Sono inoltre supportati NFC, Google Fast Pair e MS Swift Pair. La connessione dual-device consente di collegare due dispositivi contemporaneamente.

Lo Speaker M sembra un cartone del latte

Fonte: Nothing.tech

Per quanto riguarda i codec, lo standard è quello previsto: SBC e AAC. Non ci sono codec con bitrate più elevato. Tramite Auracast, le casse utilizzano LC3 per una bassa latenza. Entrambi gli speaker resistono anche a un bagno in acqua a 1,5 metri di profondità, fino a 30 minuti. Lo standard è IP68. La durata della batteria è fino a 18 ore e dieci minuti di ricarica aggiuntiva garantiscono un'ora extra di musica.

Lo Speaker S costa 59 euro, lo Speaker M 99 euro ed entrambi sono disponibili in bianco, grigio scuro, arancione e turchese. I prezzi per la Svizzera non sono ancora noti.

Immagine di copertina: nothing.tech

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