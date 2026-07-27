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Il cabinato arcade di Donkey Kong della Lego funziona senza elettricità né monete

Ramon Schneider Traduzione: tradotto automaticamente 27.7.2026

Lego ricrea il classico arcade "Donkey Kong" come gioco meccanico. Con leva, joystick e pulsante, puoi far rotolare i barili e far saltare Jumpman.

Questo gioco di Donkey Kong è più che old school. Non hai bisogno di una console, ma solo di un po' di spazio sul tavolo. È un lavoro manuale. Se tiri la botte a sinistra, il round inizia. In alto, una botte rotola, sbatte su quattro supporti inclinati e scompare nell'alloggiamento. Con il joystick sposti Jumpman di lato, il pulsante lo fa saltare. Nel migliore dei casi, la botte gli passa sotto. Nel peggiore dei casi, ti viene risparmiata almeno una schermata di «Game Over».

La macchina è composta da 1371 pezzi ed è destinata agli adulti. Una volta assemblata, misura 39 centimetri di altezza, 27 centimetri di larghezza e 15 centimetri di profondità. Lego chiede un prezzo di vendita consigliato di 189 franchi in Svizzera e 169,99 euro nell'UE. La consegna inizia il 1° agosto.

I barili tornano da soli

In un 'intervista con «The Verge», il designer Carl Merriam spiega il ciclo dei barili. Merriam ha già progettato il Lego Game Boy. Il set contiene 21 barili. Uno funge da leva nella parte anteriore, gli altri 20 circolano attraverso la macchina. Se tiri la leva, una pompa spinge un barile in una pila verticale in basso. Allo stesso tempo, il barile successivo cade sul percorso in alto. Alla fine, finisce in un contenitore di raccolta e torna alla pompa.

Giocabile, ma non un vero «Donkey Kong»

Tuttavia, il modello non è completamente giocabile. Nell'originale, Jumpman (Mario) sale le scale e cerca di raggiungere Lady (Peach). Nel modello Lego, rimane su un unico supporto. Il joystick lo sposta solo per un breve tratto a sinistra o a destra, il pulsante lo solleva. La macchina non conta nemmeno i punti.

Grandi adesivi per 189 franchi

Per un modello da 189 franchi, i personaggi principali adesivi sono deludenti. La grafica pixel e i mattoncini Lego sarebbero in realtà una combinazione piuttosto ovvia. La vera star del set non è quindi sul campo di gioco, ma dietro: il sofisticato meccanismo trasforma il pezzo da esposizione in un piccolo gioco di abilità.

Lego ha reso «Donkey Kong» in modo convincente giocabile o l'implementazione è troppo semplice per te? Scrivilo nei commenti.

Immagine di copertina: Lego

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