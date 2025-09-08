Novità e trend 1 0

Il braccio a pinza di Dreame aspira anche negli spazi vuoti e nelle fessure

Il Dreame Cyber 10 Ultra ha un braccio a pinza per rimuovere gli oggetti. Può anche aspirare le crepe e spolverare le modanature.

La seconda grande innovazione presente allo stand Dreame all'IFA di Berlino si è quasi persa tra i robot aspirapolvere che si arrampicano. Eppure è rilevante per un gruppo target molto più ampio, dato che poche persone vivono in appartamenti o case a più piani.

Il Cyber10 Ultra è il robot aspirapolvere di Dreame dotato di un braccio a pinza. Roborock ha già fatto un po' di strada in questo settore con lo Z70, ma non ha ancora impressionato alla prova.

Il robot di Dreame è dotato di un braccio a pinza.

Il braccio di presa di Dreame inizialmente fa la stessa cosa del modello di Roborock: rimuove oggetti come calzini o scarpe per poter poi aspirare indisturbato. È difficile stabilire se Cyber10 Ultra sia in grado di fare meglio. Con i suoi 500 grammi, il peso di trasporto è sicuramente superiore di 200 grammi rispetto al suo concorrente.

Dreame sta costruendo anche un robot aspirapolvere con un braccio a pinza.

Allo stand dell'IFA, il Dreame ha pulito i calzini in modo del tutto intenzionale. Ma ad essere sinceri, questo è l'esercizio più semplice per il braccio di presa.

Il braccio di presa può usare gli strumenti

Dreame ha dato al braccio una seconda capacità che probabilmente sarà più importante nella vita di tutti i giorni: Cyber10 Ultra può agganciare al braccio degli accessori, ad esempio spazzole o una bocchetta di aspirazione stretta. Questo gli permette di pulire le fessure tra i mobili o altri spazi stretti fino a 40 centimetri di profondità.

Gli strumenti vengono inseriti in queste aperture, mentre la ventosa per le fessure si trova sulla destra.

Altre spazzole possono spolverare gli zoccoli in modo che il robot possa pulire aree difficili da raggiungere perché vicine al pavimento. Sfortunatamente, Dreame ha mostrato come funziona esattamente solo nei video. Anche se alla fiera è stata esposta una stazione base con le aperture per gli accessori, questi non sono stati mostrati in dettaglio.

Questo perché il robot è stato progettato per essere utilizzato in modo da poter pulire aree difficili da raggiungere perché vicine al pavimento.

Questo perché il Cyber10 Ultra non è ancora pronto per la produzione in serie. La versione pronta per l'uso sarà probabilmente presentata l'anno prossimo, forse già a gennaio, in occasione della fiera tecnologica CES di Las Vegas.

Cambia tra tre diversi mop

Dreame sta già dando una piccola anticipazione del cambio di utensile con il Matrix10 Ultra, che sarà lanciato sul mercato a fine mese con un prezzo a partire da circa 1.500 franchi o euro. Il sistema è in grado non solo di depositare i mop nella stazione base, ma anche di sostituirli.

Il sistema può quindi passare in modo flessibile da un tipo all'altro: spazzoloni per i depositi di grasso in cucina, spugnette per il bagno e spazzoloni termici per il resto della stanza. Questi ultimi mantengono sempre la stessa temperatura in modo da poter essere puliti più facilmente con un panno umido. Un'altra novità: puoi riempire tre diverse soluzioni di pulizia per i diversi tipi di pavimento.

