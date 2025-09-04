Novità e trend 6 0

IFA 2025: Samsung lancia nuove torri sonore per interni ed esterni

Con il potente ST50F e il più compatto ST40F, Samsung lancia due nuove torri sonore: bassi potenti, luci LED per feste, karaoke e batterie intercambiabili.

All'IFA di quest'anno, Samsung ha presentato due nuovi modelli della serie Sound Tower. L'ammiraglia ST50F e la più piccola ST40F sono i classici diffusori stand-alone per feste con un suono forte per grandi ambienti o feste all'aperto, vari effetti di luce per creare l'atmosfera, nonché modalità karaoke e connessioni per chitarra.

Il grande ST50F: bassi a tre stadi e una varietà di connessioni

L'ST50F è l'ammiraglia della serie. Con una potenza di uscita fino a 240 watt, è stato progettato per grandi sale o feste all'aperto. L'alloggiamento è «acusticamente migliore», in modo che il suono risulti particolarmente equilibrato. I due tweeter (responsabili degli alti, da 25 mm ciascuno) garantiscono dettagli chiari e puliti. I bassi dei doppi woofer (165 mm) possono essere regolati su tre livelli: «Deep», «Punchy» o «Gentle» - ovvero bassi particolarmente profondi, potenti o delicati, cioè contenuti. L'altoparlante offre anche quattro modalità audio che puoi cambiare a seconda dell'ambiente: «Standard» per l'uso quotidiano, «Wide» per un maggiore effetto spaziale e «Stadium» per ambienti particolarmente grandi o per una festa all'aperto. Se anche questo non bastasse, puoi collegare più altoparlanti in modalità wireless tramite Auracast Group Play o Stereo Play.

Gli altoparlanti offrono molte connessioni, batterie stabili e LED.

Sul retro sono presenti diverse connessioni: Una porta USB per riprodurre la musica direttamente da un lettore (come una chiavetta o un laptop), un ingresso AUX, una porta jack per i microfoni, un ingresso di linea per la chitarra e, naturalmente, il Bluetooth. La batteria ricaricabile offre fino a 18 ore di autonomia ed è sostituibile. La maniglia e le rotelle lo rendono facile da trasportare se devi spostarlo velocemente a causa delle intemperie: Secondo la normativa IPX4, l'altoparlante è resistente agli spruzzi d'acqua, ma non è in grado di resistere alle inondazioni torrenziali.

Il compatto ST40F: flessibile, maneggevole e ben equipaggiato

L'ST40F è la versione più piccola e un po' più mobile. Con 160 watt di potenza, offre un impatto minore rispetto alla ST50F, ma è comunque sufficiente per il salotto, il patio o il barbecue in giardino. I tweeter hanno un diametro di 20 millimetri, mentre i doppi woofer misurano 133,35 mm. La batteria ha un'autonomia di dodici ore. Questo altoparlante è anche resistente agli spruzzi d'acqua secondo lo standard IPX4. La varietà di connessioni corrisponde a quella del modello più grande: porta USB, ingresso AUX, presa jack, ingresso per chitarra e Bluetooth.

La festa deve lampeggiare

Gli altoparlanti Party sono dotati di una nuova illuminazione a LED. Questi sono posizionati in cinque punti diversi: luci ad anello sui tweeter, linee colorate lungo l'alloggiamento, intorno ai woofer e nella base e nella maniglia dell'altoparlante.

Entrambi i modelli offrono cinque diverse modalità che possono essere controllate tramite l'app:

Pulse: la luce pulsa in modo uniforme a ritmo di musica.

Party: i colori possono essere controllati tramite app.

Party: i colori cambiano rapidamente e in modo selvaggio.



Ambient: transizioni a onde lente.



Danza: Modelli lampeggianti con rapidi cambi di colore.



Strobo: rapidi lampi di luce in bianco o a colori.



Entrambi gli altoparlanti saranno disponibili in Svizzera da metà novembre. I prezzi svizzeri non sono ancora noti, mentre i portali statunitensi riportano 499,99 dollari per l'ST40F e 699,99 dollari per l'ST50F.

