IFA 2025: Aventho 200, Amiron 200 e Amiron Zero sono il nuovo trio Beyerdynamic

3.9.2025

Beyerdynamic presenta tre nuove cuffie all'IFA 2025: dalle over-ear ANC a prezzi accessibili agli eleganti modelli a clip per lo sport e l'uso quotidiano.

All'IFA della capitale tedesca, Beyerdynamic presenta tre nuove cuffie: le over-ear Aventho 200, le open-ear Amiron 200 e le Amiron Zero, da agganciare all'orecchio.

Aventho 200: over-ear pieghevole con una batteria mostruosa

Le Aventho 200 sono rivolte agli amanti delle cuffie over-ear che sono spesso in movimento: possono essere ripiegate in modo molto piccolo sul supporto in alluminio e poi trasportate nella borsa in dotazione. Le cuffie sono dotate di driver da 45 millimetri, progettati per fornire bassi ricchi e alti ben definiti. Sono dotate di cancellazione attiva del rumore per garantire la pace e la tranquillità quando sei in giro, e sono anche dotate di una modalità di trasparenza per poter sentire i rumori esterni, se necessario.

Un punto di forza per me: la batteria sostituibile. Dura fino a 63 ore con ANC disattivato e 40 ore con ANC. Se rimuovi il cuscinetto auricolare, puoi estrarre il modulo della batteria e sostituirlo. Puoi richiedere un ricambio al produttore. Il Bluetooth 5.4 con Multipoint e Google Fast Pair aumenta la comodità. L'Aventho 200 uscirà nei colori nero e grigio nordico nel quarto trimestre del 2025 e avrà un prezzo di 249 euro. Il prezzo in franchi svizzeri non è ancora disponibile.

Piegabile e con una batteria da urlo: l'Aventho 200.

Fonte: Beyerdynamic

Amiron 200: cuffie aperte e con una batteria da urlo

Beyerdynamic lancia le Amiron 200 per i runner e gli amanti del fitness. L'auricolare si adatta perfettamente all'orecchio grazie a un archetto e rimane quindi stabile durante i movimenti veloci. Il design aperto garantisce la possibilità di sentire il rumore circostante. Si evita il rumore degli impatti e si sentono i rumori del traffico e altri suoni ambientali. Non ci sono attacchi da inserire nell'orecchio

Architettura aperta per il jogging: Amiron 200.

Fonte: Beyerdynamic

Con la certificazione IP54, l'Amiron 200 può resistere a sudore e pioggia. La batteria dura fino a 36 ore, compresa la ricarica nella custodia. Anche l'Amiron 200 uscirà nel quarto trimestre del 2025 - il prezzo è di 175 euro. È disponibile nei colori nero, bianco e sport.

Amiron Zero: la clip auricolare con musica

Amiron Zero utilizza un design a clip in cui i piccoli altoparlanti si trovano all'esterno dell'orecchio. Si aggancia all'orecchio come un orecchino di perle. Il vantaggio è una minore pressione sull'orecchio e l'assenza di tappi che schiacciano l'orecchio.

Si aggancia all'orecchio per evitare la pressione nell'orecchio: Amiron Zero.

Fonte: Beyerdynamic

Hanno inoltre una protezione IP54 e una durata della batteria di circa 20 ore. Anche queste cuffie saranno lanciate nel quarto trimestre e costeranno 149 euro. Anche in questo caso i colori sono nero, bianco e sport (vedi immagine).

Immagine di copertina: Beyerdynamic

