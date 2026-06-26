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I trailer e gli annunci più importanti della settimana nel mondo dei videogiochi

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 27.6.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer più avvincenti e le novità della settimana scorsa (dal 20/06 al 27/06).

_Nell'immagine di copertina, da sinistra a destra: «Monster Fantasy», «Courtroom Chaos», «Korea. IL2 Series», «Korea. IL2 Series» _

Divertiti a curiosare e ad aggiungere giochi alla tua lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati appena annunciati.

«Dimhaven»

Un gioco di mistero e enigmi con grafica low-fi, in cui cerchi tuo zio su una strana isola. Si gioca in prima persona e avrai sempre con te la tua macchina fotografica, che ti aiuterà a risolvere gli enigmi.

Data di uscita: disponibile

Disponibile per: PC

«Unhinged»

Night School Studios ha presentato il suo nuovo gioco Netflix. Ci giochi con lo smartphone, mentre la trama si svolge sul tuo televisore. Di tanto in tanto ricevi chiamate e messaggi. Un’idea interessante. Ci sono anche alcuni personaggi famosi, come Zoë Kravitz e Troy Baker.

Data: 30 giugno

Disponibile su: Netflix

«Courtroom Chaos»

Dopo Snoop Dogg, anche Arnold Schwarzenegger si lascia coinvolgere da Amazon nel progetto sull’IA. In un’aula di tribunale, ti trovi a discutere tramite comandi vocali contro la versione IA di Arnie e un giudice IA emette poi una sentenza. Il T-800 avrebbe distrutto lui stesso il suo chip di IA se ne fosse stato a conoscenza.

Data: 30 luglio

Disponibile su: Amazon Luna

«Drifters: Blackout Crew»

Lo studio Salmi Games di Monaco sta lavorando a uno sparatutto in stile Extraction. L’ambientazione fantascientifica ricorda «Marathon», mentre la grafica è praticamente identica a quella di «Borderlands». Per tutti gli appassionati di realtà virtuale là fuori, vale sicuramente la pena dare un’occhiata con il visore.

Data: sconosciuta

Disponibile su: PC-VR

«Monster Fantasy»

In quale gioco ti imbatti in mostri lupo dalla coda multipla, draghi e scoiattoli giganti? Il gioco di ruolo d’azione «Monster Fantasy» offre proprio tutto questo. Dopo i combattimenti spettacolari, la seconda parte del gioco ti offre un po’ di relax con attività da simulatore di vita come cucinare, pescare e creare oggetti. La chat nel gioco è generata da un LLM e da un sistema di sintesi vocale. Non vedo l’ora di provarlo.

Data: a breve

Disponibile per: PC

«Garfield: Escape from Monday»

Il gioco dovrebbe chiamarsi piuttosto: Escape from September. Perché, per l’amor del cielo, anche Garfield deve uscire in questo mese già così affollato? Il gioco potrebbe pur uscire a novembre. Garfield non ha paura di «GTA 6». Garfield fa un pisolino su «GTA 6» e lo sporca di lasagne. Nel frattempo, salta e se la vede con i nemici in questo coloratissimo platform 3D.

Data: 24 settembre

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Nuovi trailer per giochi già annunciati

Questi giochi e le loro espansioni sono già stati presentati e ora hanno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama.

«Deer & Boy»

Un platform dalla regia cinematografica, in cui un ragazzino scappato di casa incontra un cerbiatto. Insieme intraprendono un viaggio emozionante attraverso un mondo meraviglioso che sembra uscito da un cartone animato.

Data: disponibile

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone»

L’ultimo «Call of Duty» è stato uno dei peggiori degli ultimi anni. Una campagna da dimenticare e un multiplayer che non ha suscitato grandi entusiasmi. Forse Nicolas Cage porterà la grinta che ci vuole. Nella Stagione 4 potrai vestire i suoi panni. E a differenza di «Face/Off», per farlo non dovrai scambiare il tuo volto con il suo.

Data: disponibile

In uscita su: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Denshattack!»

Questo folle gioco di skateboard sui treni potrebbe diventare il mio momento clou di luglio. Nel trailer vedrai un combattimento epico contro il robot gigante Yoshie delle Dashing Queens.

Data: 15 luglio

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Marvel Tōkon: Fighting Souls»

È stato presentato un altro supereroe per il prossimo picchiaduro: Capitan America. Nell’ultimo trailer mostra le sue mosse. Con il suo scudo ha in stock un sacco di trucchi. Arc System Works sembra aver creato qualcosa di davvero speciale.

Data: 30 luglio

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Korea. Serie IL2»

Se per te gli aerei di «Ace Combat 8» sono troppo moderni e il gioco offre poca simulazione, allora dai un’occhiata a «Korea. IL2 Series». Lì piloterai i primi aerei di Gyro Gearloose durante la guerra di Corea. Si può giocare anche in VR.

Data: 4 agosto, Early Access già dal 25 giugno

Disponibile per: PC

«Captain Tsubasa 2: World Fighters»

L’unico Mondiale di calcio che guarderei in tutta coscienza è quello di Captain Tsubasa. Nell’ultimo trailer, la leggenda del calcio fa a pezzi la Thailandia con i suoi tiri potentissimi. Solo che il campo non è abbastanza curvo per i miei gusti. Nella serie sono abituato a qualcosa di diverso.

Data: 28 agosto

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre novità.

«Jump Space»

Uno dei migliori giochi in co-op degli ultimi anni riceve l’aggiornamento più grande di sempre. Il gioco di esplorazione spaziale avrà una nuova nave, nuove armi, combattimenti spaziali migliorati e molto altro ancora. Finora mi sono trattenuto perché il gioco è in Early Access, ma la tentazione diventa sempre più forte.

Data: disponibile

Disponibile per: PC

«Diablo IV»

Nuove chicche per i fan affamati di «Diablo». Nella 14ª stagione, chiamata «Death Awakening», verranno rivisti diversi sistemi, come i Mythic Uniques. Ci sono nuovi boss delle tane come il Corrupted Reaper. E nel mondo di Sanctuary si aprono le cosiddette Ruptures «» . Più a lungo riesci a sbaragliare i mostri che ne escono, migliore sarà la ricompensa.

Data: 30 giugno

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Frostpunk 2»

Con " «" e "Breach of Trust"» arriva un nuovo scenario per questo gioco di strategia apocalittico e misantropico. Ancora una volta ti troverai di fronte a decisioni impossibili, che comportano sempre un sacrificio per mantenere in vita il tuo reattore.

Data: disponibile

Disponibile su: PS5, Xbox Series X/S, PC

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