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I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 18.4.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dall'11.04. al 18.04.).

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Agefield High», «Metro 2039», «Anno 117: Pax Romana - Profezie del Frassino».

Divertiti a sfogliare e a fare la lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati recentemente annunciati

«Metro 2039» - hai voglia di un po' di post-apocalisse?

Il prossimo capitolo dello sparatutto horror è in arrivo - e sembra dannatamente bello. Beh, per quanto «bello» possa sembrare un paesaggio post-apocalittico sporco e contaminato da radiazioni nucleari (io penso che sia bello - ma mi piace anche l'odore della benzina).

Lo sviluppo ucraino di Metro 2039 è in fase di sviluppo.

Lo studio di sviluppo ucraino 4A Games ci benedice con due video. Un trailer d'annuncio cinematografico e uno showcase di 15 minuti. In quest'ultimo, le menti creative dietro «Metro 2039» dicono la loro e forniscono informazioni sul processo di sviluppo.

Data: inverno (nucleare) 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Pines» - abbiamo «Alan Wake» a casa

Sono una persona semplice, facile da adescare. Se un trailer «emana vibrazioni di Twin Peaks» va nella lista. E un'ispirazione a «Twin Peaks» più evidente che nel video di annuncio di «The Pines» è quasi impossibile. Data la sua vicinanza alle opere di Lynch, il gioco horror in terza persona ricorda inevitabilmente anche «Alan Wake». Il gioco non regge ancora il confronto diretto con lo spettacolo horror surreale di Remedy. Ma non voglio dare giudizi affrettati, perché potrebbe passare ancora un po' di tempo prima dell'uscita.

Data: ????

Rilasciato per: PC

«DragonSword: Awakening» - Rebirth

Ok, a rigore, questo trailer di «DragonSword: Awakening» non è un nuovo annuncio. Perché «DragonSword» è già stato presentato come un gioco gacha alla stregua di «Genshin Impact» e «Wuthering Waves». Dopo una disputa coniugale tra l'editore Webzen e lo studio Hound 13, il gioco è stato completamente rielaborato. Niente free-to-play, niente gacha-gugus, nessuna pressione da parte dell'editore: lo studio vuole pubblicare il gioco di ruolo da solo. Auguro loro la migliore fortuna e spero che la trasformazione abbia successo.

Data: luglio

Rilasciato per: PC

«Ascenders: Beyond the Peak» - arrampicate e puzzle

I giochi di arrampicata sono in voga. «Tuttavia, Ascenders: Beyond the Peak» ha un approccio diverso da «Cairn» o «Jusant». Questa avventura roguelite è basata sui turni. Questo fa sì che il gioco assomigli di più a un puzzle game. Bel trailer, bel concetto!

Data: Terzo trimestre del 2026

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla storia

«Ace Combat 8: Wings of Theve» - Uno sguardo dietro le quinte

Uno dei giochi più attesi del 2026 offre un altro sguardo dietro le quinte. Diversi sviluppatori spiegano quali sono le novità che i fan possono aspettarsi. Non vedo l'ora di tornare nella cabina di pilotaggio virtuale

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Agefield High» - il bullo del piccolo uomo «» ?

Sembra un po' come «Bully», ordinato da Temu. Mi piace il principio, ma il design dei personaggi e le animazioni mi fanno dubitare della qualità dell'avventura scolastica open-world.

Data: Estate 2026

Rilasciato per: PC

«Phantom Blade Zero» - Wuxia in faccia

Il gioco d'azione ultraveloce «Phantom Blade Zero» offre una nuova visione del processo di sviluppo. Lo studio si è ispirato a veri stili di combattimento cinesi per il sistema di combattimento e li ha registrati utilizzando il motion capture.

Ho provato il gioco alla Gamescom e ne sono rimasto colpito. Puoi leggere le mie impressioni in questo articolo di approfondimento:

Guida I nostri highlight della Gamescom di quest'anno di Philipp Rüegg

Data: 9 settembre

Rilasciato per: PS5, PC

«Sol Shogunate» - ambientazione super cool

Adoro quando i giochi fondono stili e generi apparentemente incompatibili. Questo è anche il caso di «Sol Shogunate» - probabilmente la prima «space opera sui samurai» di sempre. Un'ambientazione giapponese feudale con samurai nello spazio? Voglio iniettarmi subito questa miscela geniale. Purtroppo dovrò aspettare ancora un po' perché non c'è ancora una data di uscita.

Data: ????

Rilasciato per: PS5, PC

Trailers per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«Anno 117: Pax Romana - Prophecies of Ash» - 🌋

Il gioco di costruzioni di Ubisoft ambientato nell'antica Roma riceve la sua prima grande espansione. In «Prophecies of Ash» dovrai costruire una città su un'isola vulcanica. «Cosa potrebbe mai andare storto?» chiede il narratore nel trailer. Beh, posso immaginare alcuni scenari.

Puoi trovare la nostra recensione del gioco principale qui:

Recensione «Anno 117» alla prova: perfetto gameplay edilizio nell'antica Roma di Samuel Buchmann

Data: 23 aprile

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Fortnite - Salva il mondo» - ora gratis

Prima della mania del battle royale, «Fortnite» era uno sparatutto PvE a pagamento. Ora la dimenticata modalità di gioco originale «Salva il mondo» sta ricevendo una seconda possibilità come versione free-to-play.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: ogni piattaforma concepibile che esiste

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