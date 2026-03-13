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I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 14.3.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 07.03. al 14.03.).

Da sinistra a destra nell'Immagine di copertina: «Nekome: Nazi Hunter», «Yoshi e il libro misterioso», «Samson».

Ecco un nuovo cibo per la tua wishlist. Questa settimana la redazione ha anche raccolto numerosi nuovi annunci e aggiornamenti di trailer di giochi già presentati. Divertiti a sfogliarli.

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati recentemente annunciati

«Little Nightmares VR: Altered Echoes» - dolce orrore da una nuova prospettiva

«Little Nightmares» e la realtà virtuale. Una combinazione a cui non avrei mai pensato. Sono curioso di vedere come e se l'atmosfera speciale dei giochi possa essere tradotta in VR. È ora di rispolverare la mia PS VR2.

Data: 24 aprile

Rilasciato per: PS VR2, Meta Quest, Steam VR

«The Legend of California» - yeeehaaw

Ti manca «Red Dead Redemption»? In «The Legend of California» potrai vivere le tue fantasie del selvaggio West, da solo o con altri cowboy e cowgirl.

Data:????

Rilasciato per: PC

«Pickmon» - nella speedrun della causa legale

Quando è stato pubblicato il trailer di annuncio di «Pickmon», lo studio di sviluppo Pocketgame deve essersi chiesto: «Come possiamo essere citati in giudizio da Nintendo il più velocemente possibile?»

Gli sviluppatori fanno davvero sul serio? Esiste una pagina Steam, ma dubito fortemente che questa dichiarazione di bancarotta creativa e improvvisata vedrà mai la luce. Puoi trovare ulteriori informazioni su questo strano progetto in questo articolo:

Novità e trend "Pickmon" ruba ancora più sfacciatamente da "Pokémon" rispetto a "Palworld". di Debora Pape

Data: ???

Rilasciato per: PC

«The 9th Dragon» - Combatti su uno sfondo voxel

Questo grazioso gioco in voxel è ambientato nella leggendaria Kowloon Walled City di Hong Kong negli anni '80. Nei panni di una poliziotta, dovrai farti strada in un mondo sotterraneo pieno di bande, violenza e corruzione.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«There are Millions of Goblins» - un bel po' di goblin

Adoro quando i titoli dei giochi descrivono in poche parole di cosa si tratta. In questo caso: milioni di goblin che devi investire con il tuo veicolo mortale.

Data: ???

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Project Shadowglass» - wow

Scusate il mio linguaggio, ma: Merda, sembra fantastico. E poi c'è il classico gameplay stealth. Mi sono innamorato.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«The Super Mario Galaxy Movie» - basta così

Sì, lo so. Questo non è il trailer di un gioco. Ma questa è la mia lista e faccio quello che voglio. Poco prima dell'uscita, Nintendo mostra il trailer finale del nuovo film di Mario. Non l'ho guardato perché i trailer del primo film avevano già svelato troppo. Per tutti i fan coraggiosi e resistenti agli spoiler: godetevelo!

Data: 1 aprile

«Yoshi e il libro misterioso» - dolcissimo

Donald Glover assume il ruolo di Yoshi nel nuovo film di Mario. Farà anche un'apparizione in «Yoshi e il Libro Misterioso»? L'ultimo titolo con i dinosauri colorati (?) mostra nuove impressioni sul sistema di gioco sperimentale. Incontrerai personaggi divertenti e sbloccherai nuove abilità interagendo con loro. In questo modo potrai raggiungere sezioni dei livelli precedentemente irraggiungibili. Per la prima volta, il trailer rivela anche una data di uscita del gioco per Switch 2.

Data: 21 maggio

Rilasciato per: Switch 2

«The Boys: Trigger Warning» - Eroi VR

In questo gioco VR, ottieni dei superpoteri e provochi il caos nel mondo di «The Boys». Il gioco vede la partecipazione di attori della serie: Laz Alonso (Mother's Milk), Jensen Ackles (Soldier Boy), Colby Minifie (Ashley Barrett) e P.J. Byrne (Adam Bourke).

Data: 21 maggio

Rilasciato per: Switch 2

«Samson» - non è quello che pensi

A prima vista, ricorda giochi open-world come «GTA». In realtà, però, «Samson» è un dramma poliziesco lineare con una forte attenzione alla guida e ai combattimenti. Combatti per la sopravvivenza in una città spietata e piena di criminali e cerca di pagare in qualche modo i tuoi debiti. Lo studio Liquid Swords è stato fondato da Christofer Sundberg, che in precedenza ha lavorato presso Avalanche Studios (tra cui: «Just Cause»).

Data: 8 aprile

Rilasciato per: PC

«Clive Barker's Hellraiser: Revival» - Pinhead è tornato

Il primo gioco della serie di film horror. Questo video ti offre uno sguardo dietro le quinte del gioco survival horror. Cool: il vero «» Pinhead, Doug Bradley, è anche nel gioco.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Nekome: Nazi Hunter» - Uccidi i nazisti

Questo è ciò che «Inglorious Basterds» potrebbe sembrare un gioco. Interpreti una vittima del regime nazista la cui famiglia è stata uccisa. Sanguinoso, elegante e cool.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Terrible Lizards» - L'orrore con una differenza

Questo gioco horror ha un approccio innovativo. Gli altri rappresentanti del genere di solito limitano fortemente la tua mobilità per creare un'atmosfera inquietante. In «Terrible Lizards», sei un dotato maestro di parkour che corre e salta come se non ci fosse un domani. Il fatto che i nemici siano strani mostri dinosauro rende il gioco ancora più interessante per me.

Data: Estate

Rilasciato per: PC

«Descent of Lunaris» - piuttosto vecchia scuola

Hai voglia di giocare come ai vecchi tempi? «Descent of Lunaris» è un classico dungeon crawler. Indaga su una base lunare piena di strane creature aliene. Una demo è disponibile su Steam.

Data: 2026

Rilasciato per: PC

«Deep Rock Galactic: Rogue Core» - lo spin-off è in arrivo

Lo spin-off roguelike di «Deep Rock Galactic» ha una data di uscita per la prima volta nel nuovo trailer. Beh, quasi: si tratta solo di una data di Early Access. L'altro «Deep Rock Galactic» spin-off, «Survivor», mostra una nuova espansione per il gioco reverse bullet hell in un altro trailer

Data: 20 maggio (Accesso Anticipato)

Rilasciato per: PC

Trailer per giochi già rilasciati

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«Dave the Diver - In the Jungle DLC» - via nella giungla

Il tuffatore David è tornato. Questa volta, il paffuto subacqueo si sta dirigendo nella giungla. Il nuovo trailer dell'attesissimo DLC porta con sé anche una data di uscita.

Data: 18 giugno

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox Serie X/S, Switch, Switch 2, PC

«Fortnite» - Salva il mondo!

Prima che la modalità battle royale esplodesse in «Fortnite», i giocatori si facevano strada tra orde di mostri nella modalità «Salva il mondo». Anche questa modalità verrà rilasciata in versione free-to-play a partire dal 16 aprile.

Data: 16 aprile

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Helldivers 2» - in trincea

Il nuovo titolo di guerra «Helldivers 2» è per tutti coloro che vogliono portare le loro guerre intergalattiche fuori dalle trincee. Tra le altre cose, il lanciafiamme pesante «B/FLAM-80 crematore», l'ibrido lanciafiamme-macchina «SMG/FLAM-34 stoker», il cannone da mortaio a gas «<A/GM-17» e il «G-48 gigagranata» ti aspettano.

Data: 17 marzo

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

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