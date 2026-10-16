Novità e trend 7 1

I trailer e gli annunci di giochi più importanti della settimana (11.10-16.10.2026)

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 17.10.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dall'11 al 16 ottobre).

Nell'immagine di copertina, da in alto a sinistra a in basso a destra: «Squadron 42», «The Wolf Among Us», «Metro 2039», «Hela: of Mice & Magic».

Buona lettura e buon aggiunta alla lista dei desideri!

Aggiornamenti sui trailer di giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti su gameplay e storia.

«Squadron 42»

«Squadron 42», lo spin-off singleplayer di «Star Citizen», ha una finestra di lancio. Dopo oltre due anni di sospetto silenzio sul gioco, il nuovo trailer intitolato «The Oat» dovrebbe rassicurare molti fan. Per quanto riguarda il cast, Cloud Imperium Games punta in alto: Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Henry Cavill e Andy Serkis sono della partita. Sembra promettente, ma il trailer trasuda così tanto patriottismo che non mi attira affatto.

Data: 2° trimestre 2027

Disponibile per: PC

«Metro 2039»

I giochi «Metro» hanno sempre avuto un aspetto fantastico. Con «2039» si scende nel sottosuolo per la quarta volta. Il collega Phil è rimasto estremamente colpito dalla demo alla Gamescom. Soprattutto il livello di dettaglio della post-apocalisse lo ha sopraffatto.

Data: 4 febbraio 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«There are No Ghosts at the Grand»

Caccia ai fantasmi di notte, gestione di un hotel di giorno? Sembra un concetto stravagante per un gioco, ma non è certo una novità. Il trailer panoramico mostra queste due attività che costituiscono il fulcro del gioco. Inoltre, nei panni del protagonista Chris David, puoi anche esplorare la città. Ad esempio, visitare un'isola, andare in barca, giocare a golf o a calcio. Un mix strano che potrebbe funzionare.

Data: Early Access a dicembre 2026

Disponibile per: Xbox Series, PC

«Hela: of Mice & Magic»

Dopo numerosi rinvii, il gioco cooperativo dovrebbe finalmente uscire il 1° dicembre; una demo è già disponibile. Vestirai i panni di un coraggioso topo, fedele compagno animale di una gentile strega. Quando la strega si ammala e la sua magia svanisce, non può più proteggere da sola le terre circostanti. Ora tocca a te e ad altri minuscoli compagni topi colmare il vuoto, esplorare la natura selvaggia e aiutare a ripristinare l'equilibrio del mondo. Per me, fan della modalità cooperativa, è un titolo imperdibile.

Data: 1° dicembre 2026

Disponibile per: Xbox Series, PC

«Phantom Blade Zero»

Mancano solo pochi giorni e finalmente potrai scatenarti in «Phantom Blade Zero». Prima che ciò accada, gli sviluppatori di S-Game ti mostrano come fare. Nel nuovo trailer è visibile il combattimento contro «The Hunt». Il gioco dovrebbe essere una festa per gli appassionati di parate e contrattacchi.

Data: 29 ottobre 2026

Disponibile per: PS5, PC

«The Wolf Among Us»

Quanto era fantastico «The Wolf Among Us»? E quanto sono rimasto deluso quando il seguito non è mai arrivato? E quanto ero entusiasta quando Telltale Games non solo lo ha annunciato, ma ha anche presentato una versione rimasterizzata del primo capitolo? La risposta a tutto è: dannatamente tanto! Nel nuovo trailer, gli sviluppatori offrono approfondimenti sullo sviluppo della versione rimasterizzata.

Data: 29 ottobre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e Switch 2, PC

«Guns of Eschaton»

Lo sparatutto d'azione soulslike in prima persona – chi inventa questi nomi? – riceve una data di uscita nell'ultimo trailer. Nel gioco combatti attraverso un mondo western apocalittico. Sembra fantastico, ma riuscirà a distinguersi dagli altri sparatutto? Almeno c'è la modalità cooperativa.

Data: 8 dicembre 2026

Disponibile per: PS5, Xbox Series, PC

«No Rest for the Wicked»

Ho amato i giochi «Ori». «No Rest for the Wicked» finora non mi ha convinto. E probabilmente nemmeno l'imminente lancio della versione 1.0 cambierà le cose. Per i fan, tuttavia, dovrebbe essere una grande festa. Nel trailer di anteprima, gli sviluppatori mostrano il nuovo sistema di classi. Moon Studios sostituisce i vecchi attributi con 362 tratti. Inoltre, al lancio ci saranno sei fazioni su Isola Sacra e nuovi boss.

Data: Marzo 2027

Disponibile per: PS5, PC

Trailer di nuovi contenuti per giochi già pubblicati

Questi giochi sono già stati pubblicati, ma ricevono nuovi contenuti.

«Anno 117: Pax Romana»

C'è un nuovo sguardo all'espansione «Dawn of the Delta». Qui si va in Egitto, verso le piramidi. Non le costruirai tu stesso, dato che esistevano già molto prima dei romani. Sembrano funzionare come un classico monumento in Anno 117. Le piramidi si trovano in un punto fisso, ma devi avviare un enorme progetto di costruzione attorno a esse. Lo scopo è riportare le piramidi al loro stato originale.

Data: già pubblicato

Disponibile per: PC

Nell'immagine di copertina, da in alto a sinistra a in basso a destra: «Squadron 42», «The Wolf Among Us», «Metro 2039», «Hela: of Mice & Magic».

Mi piace questo articolo! A 7 persone piace questo articolo







