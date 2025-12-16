Novità e trend 39 20

I topi giocano a "Doom" - nuovo con AMOLED curvo e pulsante di fuoco

16.12.2025

Dal 2021, i topi sono stati addestrati a correre dritti in "Doom". Ora la seconda versione porta con sé un nuovo hardware: un display AMOLED curvo, un pulsante di fuoco e una maggiore libertà di movimento.

L'obiettivo di «Rats Play Doom» è quello di addestrare i ratti in un ambiente virtuale utilizzando una configurazione VR appositamente sviluppata e di studiare il loro comportamento durante il processo. Nello specifico, si tratta di capire come gli animali riescano a collegare movimenti complessi a stimoli virtuali, un approccio rilevante anche per le neuroscienze e la comprensione dei processi di apprendimento. Il progetto è stato lanciato originariamente nel 2021 come esperimento privato dal neuroingegnere Viktor Tóth utilizzando hardware open-source. Tuttavia, da allora è stato ampliato fino a diventare un team con aspirazioni scientifiche. La prima versione non era ancora pronta per l'uso.

La prima versione era ancora molto limitata: gli animali correvano su una palla che ruotava liberamente attraverso un livello appositamente personalizzato «Doom 2»- un semplice corridoio, dritto, senza rami o azioni di tiro. Venivano ricompensati con acqua zuccherata. Con la nuova versione, il team ha ampliato notevolmente l'hardware. I topi ora possono non solo correre, ma anche sparare e ricevere un feedback quando sbattono contro un muro.

Nuovo hardware, nuovo gameplay «»

La seconda versione della configurazione consiste in una palla che ruota liberamente come tapis roulant, un display AMOLED curvo con un campo visivo di 180 gradi e una leva meccanica come pulsante di fuoco. Il nuovo display curvo dovrebbe garantire una maggiore immersività, ovvero un'immersione più profonda nell'inferno.

Il setup - qui ancora senza display VR e pulsante di fuoco.

Fonte: Viktor Tóth / ratsplaydoom.com

I sensori registrano i movimenti e li trasferiscono al gioco. Il software gira su un PC, un Raspberry Pi collegato controlla i sensori e il sistema di ricompensa, che dispensa acqua zuccherata. Un'altra novità è un sistema di soffi d'aria: se il ratto urta virtualmente contro un muro, sente un leggero soffio d'aria all'estremità del muso e può cambiare direzione invece di correre dritto in avanti.

Comportamento dei ratti

Gli animali sono posizionati in un'imbracatura sopra la sfera. Da lì si muovono con le zampe e trasmettono i loro passi nel gioco. Vengono date delle ricompense per le azioni desiderate, come la navigazione o i tiri riusciti. Secondo gli sviluppatori, l'addestramento avviene senza alcun intervento fisico, solo attraverso il movimento, il feedback e le ricompense.

Rimane da vedere se «Doom» sia la scelta di gioco migliore per i ratti.

Fonte: Viktor Tóth / ratsplaydoom.com

Non si sa fino a che punto le invasioni demoniache influenzino la psiche degli animali. Anche i topi non vanno molto lontano nel gioco. Possono correre e sparare, ma ovviamente non capiscono «Doom». Non si tratta di sconfiggere i demoni dal punto di vista tattico, ma di far sì che gli animali colleghino determinati movimenti a delle offerte nel gioco.

Immagine di copertina: Viktor Tóth / ratsplaydoom.com

