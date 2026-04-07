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I prezzi di Netflix sono illegali? Il tribunale ordina il rimborso in Italia

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 7.4.2026

L'Italia fa da apripista: Un tribunale di Roma ha dichiarato illegittimi gli aumenti di prezzo unilaterali di Netflix dal 2017. La sentenza potrebbe inviare un segnale a tutta l'Europa, Svizzera compresa.

Netflix conosce una sola direzione: aumentare i prezzi, ignorare le lamentele e andare avanti. Un tribunale di Roma ha dimostrato all'azienda che questo non funziona sempre.

In concreto, un giudice ha accolto il reclamo dell'organizzazione dei consumatori Movimento Consumatori e ha stabilito che i termini e le condizioni che consentono a Netflix Italia di aumentare i prezzi in qualsiasi momento violano la legge italiana sulla tutela dei consumatori. Tale legge non consente modifiche unilaterali del contratto senza una buona causa.

Gli aumenti di prezzo in questione sono quelli del 2017, 2019, 2021 e novembre 2024, che a quanto pare Netflix non ha giustificato abbastanza bene. Chiunque sia stato colpito da questi aumenti di prezzo ora non solo riceverà una riduzione del prezzo al canone mensile attuale, ma anche il rimborso degli importi pagati erroneamente e forse anche un risarcimento.

Fino a 500 euro per famiglia

Solo in Italia, Netflix è passato da una stima di 1,9 milioni di abbonati nel 2019 a circa 5,4 milioni nell'ottobre 2025, secondo l'organizzazione dei consumatori. Coloro che hanno pagato l'abbonamento Premium ininterrottamente dal 2017 potranno richiedere fino a 500 euro di rimborso e pagare solo 11,99 euro per l'abbonamento invece di 19,99 euro. Al contrario, il prezzo dell'abbonamento standard scenderà da 13,99 euro a 9,99 euro, mentre il rimborso ammonterà a circa 250 euro.

Un'estrapolazione dei rimborsi è difficile. Ma potrebbe essere molto costoso per Netflix: La somma totale si aggirerà probabilmente intorno alle centinaia di milioni, senza contare i risarcimenti.

Un ulteriore aspetto curioso è che il tribunale ha obbligato Netflix a pubblicare la sentenza sul proprio sito web e sui quotidiani nazionali e a informare attivamente tutti gli interessati - compresi gli ex clienti - sui loro diritti al rimborso.

Netflix stessa non è molto impressionata. L'azienda è « convinta che i suoi termini e condizioni generali siano sempre stati conformi alla legge italiana», ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters e ha annunciato l'intenzione di fare ricorso. La sentenza non è quindi ancora definitiva. Tuttavia, il Movimento Consumatori sta facendo pressione: se Netflix non abbasserà immediatamente i prezzi e non risarcirà i suoi clienti, presenterà un'azione legale collettiva.

Non è un caso isolato: la Germania fa da apripista

Quello che attualmente fa notizia in Italia è da tempo una realtà in Germania: Già nel 2023, la Corte d'Appello di Berlino ha dichiarato inammissibili le clausole di adeguamento dei prezzi di Netflix - le modifiche unilaterali dei prezzi sono consentite per i contratti in corso solo se seguono regole eque e trasparenti.

La Corte di Giustizia Federale tedesca ha confermato questa linea all'inizio del 2025 quando ha respinto il tentativo di Netflix di appellare la sentenza. Nel maggio del 2025, il Tribunale Regionale di Colonia ha emesso un'altra sentenza: gli aumenti di prezzo del 2017, 2019 e 2021 erano illegali e le finestre pop-up con il pulsante «agree» non erano considerate offerte contrattuali valide. Netflix ha dovuto rimborsare circa 200 euro a un querelante.

Uno.

Uno.

L'inghippo cruciale: la sentenza si applica solo direttamente tra le parti. Chiunque voglia riavere i propri soldi deve agire in prima persona. Quindi ci sono milioni di persone potenzialmente colpite in Germania, ma quasi nessuno si lamenta. Proprio per questo motivo le organizzazioni di tutela dei consumatori stanno cercando di aumentare la pressione e di trovare una soluzione più ampia, come ha fatto il Movimento Consumatori in Italia.

E la Svizzera

E' qui che le cose si complicano. La Fondazione per la tutela dei consumatori ha già criticato in diverse occasioni la politica dei prezzi di Netflix in Svizzera: l'abbonamento standard svizzero costa molto di più rispetto ai paesi vicini, anche se i servizi di streaming come Netflix secondo la tutela dei consumatori «non hanno praticamente costi locali». Tuttavia, non è in corso alcuna causa analoga.

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La ragione risiede probabilmente nella legge svizzera. Il divieto di geo-blocking, che dal 2022 obbliga i negozi online stranieri a trattare i clienti svizzeri in modo equo, esplicitamente non si applica ai servizi di streaming come Netflix.

In breve: Netflix non ha costi locali.

In breve: Netflix è legalmente in una zona di comfort in Svizzera. Se il diritto contrattuale svizzero offra comunque una difesa contro le clausole unilaterali di termini e condizioni - come fa il diritto tedesco - sarebbe una questione interessante per la protezione dei consumatori locali. In linea di principio, anche in Svizzera vale quanto segue: se il contratto o i termini e le condizioni generali non contengono nulla sugli aumenti di prezzo, non sono validi. Se ciò si applichi alle clausole specifiche di Netflix, finora non è mai stato esaminato da un tribunale svizzero.

La sentenza di Roma potrebbe quindi essere il segnale di partenza per un dibattito europeo. E Netflix - che ha appena aumentato i prezzi negli Stati Uniti per la seconda volta dall'inizio del 2025 - probabilmente terrà d'occhio l'estensione di questo effetto domino.

Immagine di copertina: Luca Fontana

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