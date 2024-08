I podcast di Apple sono ora disponibili come applicazione web

Se vuoi cercare o ascoltare un podcast su Apple, ora puoi farlo nel tuo browser. Questo è particolarmente pratico per gli utenti Windows e Android.

Apple sta rendendo disponibili i suoi podcast nel browser. All'indirizzo podcasts.apple.com troverai ora un'applicazione web a tutti gli effetti. Funziona con Safari, Chrome, Firefox ed Edge. La pagina è simile all'app podcast per MacOS o iOS. Se apri il link su un dispositivo con l'app installata, verrai reindirizzato lì.

La web app assomiglia all'app Podcasts per MacOS.

Fonte: Samuel Buchmann

Nella web app puoi accedere con il tuo account Apple. I nuovi episodi dei podcast abbonati saranno visualizzati nella scheda Home. Ma non devi necessariamente effettuare il login. Anche senza un account, puoi sfogliare la libreria di Apple nella scheda Sfoglia o cercare in modo specifico i singoli podcast.

Servizi Apple sempre più multipiattaforma

La web app rende la piattaforma podcast di Apple più interessante per gli utenti che utilizzano sistemi diversi. In precedenza, era possibile aprire un link a un podcast specifico nel browser. Tuttavia, per le altre funzioni dovevi utilizzare l'app. Sui dispositivi Apple, questa app è preinstallata e funziona. Su Windows, puoi utilizzare il vecchio iTunes o il nuovo Apple Music. Su Android, invece, Apple Music non supporta i podcast.

Con le app web, l'app è preinstallata e funziona.

Con le web app, Apple sta cercando di rendere i suoi servizi meno dipendenti dai suoi sistemi operativi. Un mese fa, i californiani hanno anche rilasciato una beta di Apple Maps come web app - l'equivalente della versione browser di Google Maps. Apple TV+ e Apple Music sono da tempo accessibili via web.