I migliori trailer di giochi della settimana (dal 29.08. al 05.09.)

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 5.9.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dal 29 agosto al 5 settembre).

Troppi giochi, troppi trailer, troppo poco tempo. Ogni settimana gli editori rilasciano centinaia di video interessanti. Per evitare che tu debba passare al setaccio tutti i trailer, lo facciamo noi per te. Ecco le gemme che abbiamo ripescato con la massima attenzione.

Che si tratti di un nuovo annuncio o di un aggiornamento di un gioco esistente. Che si tratti di un gioco AAA o di un insider tip indie. Qui puoi trovare i migliori trailer della settimana (dal 29 agosto al 5 settembre) in una panoramica compatta.

«Nioh 3»

L'attesissimo terzo capitolo della serie di RPG d'azione di samurai presenta un nuovo boss tramite IGN. Il combattimento contro la «Tigre di Kai» sembra molto intenso come al solito. «Tuttavia, Nioh 3» non si limiterà a offrire ciò che è già noto, ma aprirà anche nuovi orizzonti. Per la prima volta, c'è un mondo di gioco aperto e due diversi stili di combattimento (samurai e ninja), tra i quali potrai passare senza problemi.

Quando: 2026

Rilasciato per: PS5, PC



«007 First Light»

«Lo studio di sviluppo di Hitman» IO Interactive mostra per la prima volta scene di gioco inedite del prossimo «gioco di James Bond» « 007: First Light». Il gioco sembra un mix di azione roboante «Uncharted» e «Hitman». Puoi leggere le nostre impressioni dalla Gamescom in quest'articolo.

Quando: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC



«Mewgenics»

Un video di gameplay di 50 minuti è ancora un trailer «» ? Probabilmente no. Tuttavia, devo includerlo nell'elenco. Anche perché la mente creativa di «Mewgenics» non è altro che Edmunc McMillen. Ha già lavorato a giochi come «Super Meat Boy», «The Binding of Isaac» e «The End is Nigh». Il suo nuovo lavoro è un roguelike in cui allevare gatti e mandarli in battaglie a turni.

Quando: 10 febbraio 2026

Rilasciato per: PC



«Skyblivion»

«Skyblivion» è un remake fan non ufficiale di «The Elder Scrolls IV: Oblivion» nel motore di «The Elder Scrolls V: Skyrim». Nonostante la recente pubblicazione di rifacimento ufficiale di «Oblivion», il team di sviluppo non si è scoraggiato. Il nuovo video mostra i primi 15 minuti del gioco. Il progetto dei fan dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell'anno.

Quando: 2025

Rilasciato per: PC



«Yooka-Replaylee»

Con «Yooka-Laylee» (2017), lo studio di sviluppo Playtonic Games voleva far rivivere i classici platform 3D dell'era N64. La cosa è andata più male che bene. Ora il progetto ha una seconda possibilità con «Yooka-Replaylee» I punti deboli del gioco originale sono stati eliminati e la grafica è stata rielaborata. Il nuovo trailer include anche una data di uscita.

Quando: 9 ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC



«Dino Run 2»

Ti ricordi di «Dino Run»? Un gioco Flash del 2008 in cui correvi nei panni di un dinosauro attraverso livelli a scorrimento laterale per sfuggire al «Doomwall». Ora questo gioco iconico sta per avere un sequel. Puoi sostenere lo sviluppo del gioco con il progetto Kickstarter.

Quando: ???

Rilasciato per: PC



«Australia Did It» (nuovo annuncio)

Un nuovo progetto dello sviluppatore indipendente Rami Ismael. In precedenza ha lavorato a giochi come «Ridiculous Fishing» o «Nuclear Throne». Il gioco mira a combinare elementi di generi diversi per creare una nuova esperienza di gioco. Un po' di bullet hell al contrario alla «Vampire Survivors», un pizzico di tower defence e di strategia a turni. Cool!

Quando: ???

Lasciato per: PC



«Mars Attracts»

Ricordi il classico di Tim Burton assolutamente geniale e folle «Mars Attacks!»? Presto arriverà un gioco ambientato nell'universo del film. In esso, costruirai un parco divertimenti su Marte. Le attrazioni principali sono gli esseri umani rapiti, che potrai esporre come animali in uno zoo o maltrattare in esperimenti brutali.

Quando: Accesso anticipato a partire dal 16 settembre

Rilasciato per: PC



