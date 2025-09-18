Novità e trend 1 0

I migliori trailer di giochi della settimana (dal 12.09. al 19.09.)

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 19.9.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dal 12.09 al 19.09).

Troppi giochi, troppi trailer, troppo poco tempo. Ogni settimana gli editori pubblicano centinaia di video interessanti. Così non dovrai guadare tutti i trailer, ma occupare Troppi giochi, troppi trailer, troppo poco tempo. Ogni settimana, gli editori rilasciano centinaia di video interessanti. Per evitare che tu debba spulciare tutti i trailer, lo facciamo noi per te. Ecco le gemme che abbiamo pescato con la massima attenzione.

Che si tratti di un nuovo annuncio o di un aggiornamento di un gioco esistente. Che si tratti di un gioco AAA o di un suggerimento indie. Qui puoi trovare i migliori trailer della settimana (dal 12/09 al 19/09) in una panoramica compatta.

«The Lift: Supernatural Handyman Simulator» (nuovo annuncio)

Assumi il ruolo di un tuttofare che deve ristrutturare e riparare un istituto di ricerca dopo un misterioso incidente. Phil e io abbiamo già avuto modo di giocare al titolo e siamo rimasti colpiti dall'atmosfera unica e dal gameplay tattile del crafting. Puoi scoprire di più sul gioco nel podcast e nell'anteprima di Phil.

Quando: 2026

Rilasciato per: PC



«Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2»

Il nuovo gioco di vampiri dello studio di sviluppo The Chinese Room è stato oggetto di controversie tra i fan nelle ultime settimane. Questo perché nell'edizione Premium, molto più costosa, sono stati inseriti contenuti che in realtà appartengono al gioco base, soprattutto due clan giocabili (Lasombra e Toreador). L'editore ha ascoltato le voci critiche e si scusa. Il nuovo trailer ti offre una panoramica di ciò che puoi aspettarti dal gioco.

Quando: 22 ottobre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Assassin's Creed Shadows: Claws of Awaji»

Sapevi che è stato rilasciato un DLC sulla storia per «Assassin's Creed Shadows»? Nemmeno io. Dopo il lancio a marzo, il gioco di samurai è scomparso rapidamente dalla mia mente. Il trailer di lancio dell'espansione «Claws of Awaji» mi ricorda ora l'esistenza del gioco. Tuttavia, visto l'imminente lancio di «Ghost of Yōtei», sembra improbabile che giocherò al DLC.

Puoi leggere la mia prova originale del gioco base in questo articolo.

Quando: a partire da ora

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Dispatch»

In questo gioco d'avventura non vestirai i panni dell'eroe, ma di un direttore operativo che manda i supereroi a caccia di uomini. Molte voci note sono coinvolte nel progetto, tra cui Aaron Paul («Breaking Bad», «Need for Speed») e Jeffrey Wright («The Last of Us», «The Batman»). Nel nuovo trailer, il gioco riceve per la prima volta una data di uscita.

Quando: 22 ottobre

Rilasciato per: PS5, PC



«Darkenstein 3D»

Questo sparatutto retrò sembra un mix di «Wolfenstein», «Doom» e «Serious Sam». Il trailer presenta nuove impressioni di gioco e una data di uscita. Il gioco è un progetto di passione di uno sviluppatore solitario.

Quando: 21 ottobre

Lasciato per: PC



«It Takes a War Reveal Trailer» (Nauankündigung)

Un altro sparatutto retrò. Questa volta in «Counter-Strike»-ottica. Il trailer in sé non è molto spettacolare, ma lo sviluppatore che sta dietro al progetto ti fa alzare la testa e prendere nota: Thomas Mackinnon. Qualche anno fa, ha pubblicato il meta-gioco «The Corridor». Un utente di Steam descrive il gioco sperimentale come segue: «Bello, un altro gioco in cui posso mettere in dubbio la mia esistenza, grazie!» Sarà interessante vedere quali idee intelligenti si nascondono dietro la facciata di sparatutto apparentemente semplice.

Quando: nessuno lo sa

Lasciato per: PC



«Atomfall: The Red Strain»

L'alternativa britannica «Fallout» sta per ricevere la sua prima espansione della storia, con nuove aree, nemici e armi. Phil ha provato il gioco base e lo ha nominato nel suo recensione «affascinante, ma accidentato come una strada di campagna impreparata».

Quando: a partire da ora

Rilasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC



«Mega Man Star Force Legacy Collection» (nuovo annuncio)

Una collezione che include tutti e sette i giochi «Megaman Starforce». Quindi: «Megaman Starforce Leo», «Megaman Starforce Dragon», «Megaman Starforce Pegasus», «Megaman Starforce 2 Zerker X Ninja», «Megaman Starforce 2 Zerker X Saurian», «Megaman Starforce 3 Black Ace» e «Megaman Starforce 3 Red Joker». Gli spinoff sono giochi RPG d'azione che sono stati originariamente rilasciati su Nintendo DS.

Quando: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC



«Meatshaker»

Oh, sì... un gioco per Switch in cui si scuote la salsiccia. Sembra che «Meatshaker» sia solo un re-skin di «Ratshaker», già disponibile per PS5 e PC. In questo gioco, come avrai già intuito, dovrai scuotere un topo invece di una salsiccia. Mi chiedo: il ratto è stato censurato sulla piattaforma Nintendo? La violenza contro i roditori non è consentita su Switch? Sia come sia, se non conosci il gioco, dovresti partecipare senza alcuna conoscenza preliminare. Questo può essere rivelato: È un gioco horror inquietante.

Quando: a partire da ora

Rilasciato per: Switch



«Detective Instinct: Farewell, My Beloved»

Adoro «Hotel Dusk». In un post di recente pubblicazione recensione, ho persino descritto il gioco di avventura per Nintendo DS come «perfetto». Ecco perché sono molto entusiasta del trailer di «Detective Instinct: Farewell, My Beloved». Questa grafica! Queste vibrazioni! Il mio centro nostalgico è attivato.

Quando: 26 ottobre

Rilasciato per: Switch, PC



Opinione Questi sette giochi sono perfetti di Domagoj Belancic

Immagine di copertina: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

