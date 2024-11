Huawei dice addio ad Android con il Mate 70

Huawei ha presentato la serie Mate 70 in Cina, compiendo l'ultimo passo per allontanarsi da Android. Si tratta dei primi smartphone del produttore con un nuovo sistema operativo che non è più compatibile con le applicazioni Android.

Huawei è nella lista di boicottaggio del governo statunitense dal 2019. Di conseguenza, il produttore cinese non può più utilizzare i servizi di Google o installare chip Snapdragon nei suoi smartphone. Tuttavia, le app Android possono ancora essere installate con il sistema operativo sostitutivo interno HarmonyOS. Questa situazione sta cambiando con il Mate 70 e HarmonyOS Next.

Ripartire con meno app

Nel 2020, Huawei era in competizione con Apple e Samsung per vedere chi vendeva più smartphone. Ora il produttore è molto lontano da questo obiettivo in Europa. Sul mercato nazionale, invece, le cose vanno molto meglio. Non sorprende quindi che i nuovi smartphone vengano lanciati prima lì e non più contemporaneamente a livello globale. Inoltre, le caratteristiche sono sempre più orientate verso gli interessi degli acquirenti in Cina.

Questo potrebbe aver fatto sì che i nuovi smartphone venissero lanciati prima in Cina e non più a livello globale.

Questo potrebbe aver reso un po' più facile la decisione di ridurre ancora una volta l'offerta di applicazioni, faticosamente costruita, nella "AppGallery". Con il Mate 70, Huawei offre la possibilità di scegliere tra il vecchio HarmonyOS 4.3 e il nuovo HarmonyOS Next. La prima è ancora compatibile con le app Android, mentre la versione Next non lo è. Al momento del lancio saranno disponibili solo 15.000 app per quest'ultima. Huawei intende aumentare questo numero a 100.000 nei prossimi mesi. Si tratta comunque di un numero significativamente inferiore rispetto alla vecchia AppGallery, che nel 2022 offriva già oltre 220.000 app.

Retroscena App store alternativi (non solo) per Huawei P40 Pro di Jan Johannsen

Huawei ha anche annunciato che solo HarmonyOS Next sarà installato su tutti i nuovi smartphone e tablet a partire dal 2025. Il produttore non ha ancora presentato il Mate 70 per l'Europa e quindi non ha ancora fornito informazioni sui piani software per questo paese.

Quattro varianti di uno smartphone

Huawei ha presentato quattro varianti del Mate 70 per la Cina. La versione base ha un display da 6,7 pollici e una batteria da 5300 mAh. La configurazione della fotocamera è composta da una fotocamera principale (50 megapixel), una fotocamera ultra-grandangolare (40 megapixel), un teleobiettivo a periscopio (12 megapixel) e una fotocamera frontale da 13 megapixel.

Le varianti di colore del Mate 70 Pro

Fonte: Huawei

Il Mate 70 Pro ha una fotocamera con teleobiettivo da 48 megapixel, Wi-Fi 7, 5G e può connettersi ai satelliti come aggiornamento. Inoltre, la batteria si ricarica un po' più velocemente. Il Mate 70 Pro Plus ha sensori della fotocamera con teleobiettivo e ultra-grandangolare migliorati e il modello base ha 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Gli altri due modelli partono da 12 e 256 gigabyte. Il Mate 70 RS è una versione più sofisticata del Pro Plus, in cui Huawei utilizza, tra l'altro, il titanio come materiale di rivestimento.

Il Mate 70 RS si distingue chiaramente dagli altri tre modelli.

Fonte: Huawei

Huawei non fornisce alcuna informazione sui chipset utilizzati. Tuttavia, il produttore ha recentemente utilizzato i propri modelli Kirin. Inoltre, al momento non è chiaro quali varianti verranno lanciate sul mercato europeo. Negli ultimi tempi, la scelta è sempre stata più limitata rispetto alla Cina.

Test del prodotto Huawei Pura 70 Ultra: sensore da 1 pollice e obiettivo retrattile di Jan Johannsen

Mate X6: il prossimo sottile smartphone pieghevole

Oltre alla serie Mate 70, Huawei ha presentato anche un nuovo smartphone pieghevole. Il Mate X6 è relativamente sottile. È spesso solo 9,85 millimetri quando è piegato e appena 4,6 millimetri quando è aperto. Nonostante questo, nella scocca c'è spazio per una batteria da 5110 mAh e un totale di cinque fotocamere.

Il Mate X6 è uno smartphone pieghevole molto sottile.

Fonte: Huawei

Due fotocamere selfie da 8 megapixel ciascuna si trovano nei display da 6,45 pollici (interno) e 7,93 pollici (esterno). Sul retro sono presenti una fotocamera principale da 50 megapixel, un teleobiettivo a periscopio da 48 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 40 megapixel. La configurazione di memoria del Mate X6 parte da 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di spazio di archiviazione.