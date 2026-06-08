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HP paga a caro prezzo questa Ferrari rossa

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 8.6.2026

HP è lo sponsor principale della Scuderia Ferrari in Formula 1 e per questo motivo ora c'è un notebook in edizione limitata con il design della Ferrari e un prezzo in linea con le auto.

In occasione del Gran Premio di Monaco, HP ha presentato il «Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC». Le caratteristiche sono buone, ma non giustificano il prezzo. Il design e il colore «Rosso Magma» sono in primo piano.

Un notebook in Rosso Magma

In contrasto con il Ferrari Luce, il portatile Ferrari di HP brilla nell'iconico colore rosso del marchio automobilistico. Ma anche in questo caso si parla molto del design. Entrambe le aziende hanno lavorato al portatile per quasi due anni, armonizzando le rispettive filosofie di design e tecnologie. Il risultato è un notebook che si distingue per il suo colore rosso.

Il risultato è un notebook in fibra di carbonio e vetro, la cui trasparenza funzionale ricorda il vano motore di una Ferrari. L'involucro rivestito di zirconio in Rosso Magma, il colore rosso della Ferrari, ha lo scopo di sviluppare una profondità tridimensionale.

Gli esperti di aerodinamica di Maranello hanno contribuito con la loro esperienza alla progettazione della ventilazione. La tastiera retroilluminata è stata ispirata dall'unità di controllo di una Ferrari. Sotto i tasti, separati da una striscia luminosa, c'è un touchpad a tutta lunghezza con una sensazione di vetro.

La dotazione comprende una custodia in pelle del marchio «Poltrona Frau» e un alimentatore Ferrari, che nell'UE deve essere selezionato al momento dell'acquisto.

Equipaggiato per alte prestazioni

HP equipaggia il notebook Ferrari con un Intel Core Ultra X7 358H con Intel ARC B390 e 64 gigabyte di RAM. Il display OLED touch da 14 pollici in tandem si illumina a 700 nits e offre una frequenza di aggiornamento di 120 hertz.

HP è generosa anche quando si tratta di prestazioni.

HP è generosa anche per quanto riguarda le connessioni:

HDMI 2.1

2x Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s, USB Power Delivery, DisplayPort 2.1)

USB-C (10 Gbit/s, USB Power Delivery, DisplayPort 1.4)

USB-A (5 Gbit/s, con alimentatore)

Presa audio da 3,5 mm

Per poter parcheggiare la tua costosa Ferrari in tutta sicurezza, il notebook è dotato di un dispositivo per il blocco Kensington.

Prezzo e disponibilità

Il notebook Ferrari di HP è limitato a 5000 unità. I primi dispositivi saranno venduti a partire dal 12 giugno negli Stati Uniti al prezzo di 5599 dollari, tasse escluse. Seguiranno altri otto paesi, tra cui Svizzera, Germania, Francia e Italia. Non ci sono ancora informazioni sui prezzi.

Immagine di copertina: HP

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