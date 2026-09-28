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Honor Magic 9 Pro: Filmen wie die Profis mit Arri

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 28.9.2026

Chi non ha girato due kolossal con l'Honor Magic 9 Pro entro la prossima festa di famiglia, non ha sfruttato gli strumenti del nuovo partner di collaborazione Arri.

Honor ha presentato il Magic 9 Pro in Cina. Il nuovo modello di punta è il primo smartphone in cui si nota la collaborazione con il produttore di cineprese Arri. Il retro dovrebbe ricordare una vecchia fotocamera e ci sono molte nuove opzioni per la registrazione video.

Uno smartphone per cinefili

Honor definisce il Magic 9 Pro nientemeno che un «handheld cinema system», pensato per consentire un flusso di lavoro cinematografico professionale. Arri fornisce, tra le altre cose, spazi colore e preset per la registrazione video, oltre a color grading per la post-produzione.

Le fotocamere sul retro dovrebbero ricordare una cinepresa Arriflex.

Fonte: Honor

Honor prende ispirazione dalle iconiche cineprese Arriflex con i loro tre obiettivi per il design del sistema fotografico sul retro del Magic 9 Pro. Hai a disposizione due fotocamere da 200 megapixel e una da 50 megapixel:

Fotocamera principale: 200 megapixel, 1/1,28 pollici, f/1,57, stabilizzazione ottica dell'immagine con gimbal a 3 gradi

Telecamera: 200 megapixel, 1/1,4 pollici, f/2,6

Fotocamera ultra-grandangolare: 50 megapixel, f/2,0

La fotocamera frontale dispone di un sensore quadrato da 55 megapixel. Questo non dovrebbe solo consentire scatti in formato 1:1, ma rendere tutti gli scatti in formato verticale migliori rispetto ai classici sensori in formato orizzontale.

Inoltre, con l'H1, Honor utilizza un processore d'immagine sviluppato internamente. Questo sposta, tra le altre cose, la riduzione del rumore tramite IA nell'area RAW, consentendo così di salvare più informazioni reali dell'immagine. Dovrebbe migliorare il rapporto segnale-rumore fino a otto decibel e supporta 14 stop di gamma dinamica. Di conseguenza, texture, dettagli e transizioni naturali dovrebbero rimanere preservati anche in condizioni di luce difficili.

L'Honor Magic 9 Pro è dotato di un ampio display.

Fonte: Honor

Arri ha aiutato Honor, tra le altre cose, nella calibrazione del sensore e mette a disposizione due spazi colore con «Arri LogC3 Curve» e «Arri Wide Gamut 3». Per le riprese, puoi inoltre scegliere tra 14 preset dell'esperto di tecnologia per studi cinematografici. Sono presenti ben 87 color grading.

L'«Arri Cinema Mode» dovrebbe metterti a disposizione le impostazioni di ripresa più importanti in un'«interfaccia focalizzata»: risoluzione, frame rate, tempo di esposizione, ISO, bilanciamento del bianco, messa a fuoco, selezione dell'obiettivo, rapporto d'aspetto, stabilizzazione, compensazione dell'esposizione, preimpostazioni audio e modalità di visualizzazione.

L'Honor Magic 9 Pro è disponibile anche in grigio e nero.

Fonte: Honor

Per video di qualità con poco sforzo, Honor dota il Magic 9 Pro di un sistema a quattro microfoni. Durante l'editing, due altoparlanti dovrebbero assicurare che tu possa ascoltare bene l'audio.

Con gli accessori, Honor sottolinea anche l'ambizione di offrire uno strumento di lavoro per lo studio cinematografico. Ad esempio, con il SmallRig Mobile Video Kit, c'è un supporto per collegare lo smartphone ad altri accessori o per inserirlo in un sistema di treppiedi. Con i due teleconvertitori G200 e G500, è possibile estendere la lunghezza focale del Magic 9 Pro.

Honor offre teleconvertitori applicabili per il Magic 9 Pro.

Fonte: Honor

Una panoramica delle restanti dotazioni top del Magic 9 Pro:

Display: 6,8 pollici OLED, 2868 × 1320 pixel, 10.000(!) nit di picco con contenuti HDR

Processore: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Varianti di memoria: 12 + 256 GB, 12 + 512 GB, 16 + 512 GB, 16 GB + 1TB

Batteria e ricarica: 8800 mAh, 100 Watt, 80 Watt wireless, entrambi con Honor SuperCharge

Lo smartphone è resistente alla polvere e all'acqua secondo lo standard IP69K, ed è protetto contro acqua calda e getti d'acqua ad alta pressione.

L'Honor Magic 9 Pro è impermeabile oltre la media.

Fonte: Honor

Prezzo e disponibilità

L'Honor Magic 9 Pro viene rilasciato inizialmente solo in Cina. Il produttore non ha ancora annunciato quando e a quale prezzo lo smartphone sarà disponibile in Europa.

Ciò che non può mancare nell'annuncio: un cortometraggio girato con il Magic 9 Pro.

Immagine di copertina: Onore

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