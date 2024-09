HMD Fusion: questo smartphone ha la custodia giusta per ogni occasione

L'HMD Fusion è un semplice smartphone, ma può essere ottimizzato per diversi scopi grazie alle cover intercambiabili.

Le cover di HMD Fusion non offrono solo cambiamenti visivi. Sono state progettate per ottimizzare lo smartphone in diversi scenari. Ho potuto avere una prima impressione di queste cover alla fiera IFA.

Con le cover per uno smartphone modulare

L'HMD Fusion non è completo senza una custodia. Il nucleo è protetto dagli spruzzi d'acqua secondo la normativa IP54 ed è già comodo da tenere in mano. Tuttavia, il produttore consiglia almeno una semplice cover per proteggere i pin intelligenti. Questi ultimi entrano in gioco quando è necessario trasferire dati o energia a una cover con una funzione.

Gli otto smart pin sul retro del nucleo dell'HMD Fusion.

Fonte: Jan Johannsen

HMD ha tre custodie per la dimostrazione. Il primo aggiunge la ricarica wireless allo smartphone. Tuttavia, senza Qi 2 e quindi solo con un massimo di 5 watt, ma con pin magnetici per il fissaggio al caricatore. C'è anche una custodia rugged che conferisce allo smartphone la certificazione IP68 e quindi l'impermeabilità. Supporta anche la ricarica wireless, ha un pulsante liberamente programmabile e una porta USB-C aggiuntiva. La terza "cover" è un controller per giocare ai videogiochi.

Questa custodia aggiorna la ricarica wireless, anche se solo con cinque watt, ma almeno con un supporto magnetico.

Fonte: Jan Johannsen

HMD vuole sviluppare ulteriori coperture per il Fusion sulla base delle idee della Community. L'azienda sta valutando la possibilità di creare un'impugnatura per la fotocamera, un proiettore, una custodia per le cuffie o celle solari, tra le altre cose. Il produttore ha rilasciato l'intero standard dello smartphone a terze parti in modo che possano sviluppare le proprie custodie con funzioni per lo smartphone.

Questo non è il primo controller di gioco per smartphone.

Fonte: Jan Johannsen

Inoltre, il Fusion dovrebbe essere facile da riparare come il HMD Skyline. Per sostituire il display, ad esempio, è sufficiente allentare alcune viti e un connettore. I pezzi di ricambio necessari potranno essere acquistati da iFixit per sette anni.

Con la custodia Rugged, idealmente non è necessaria alcuna riparazione.

Fonte: Jan Johannsen

L'HMD Fusion costerà 249 euro e sarà disponibile nelle prossime settimane. Il produttore prevede che le custodie costeranno tra i 50 e i 100 euro.

Non è uno smartphone entusiasmante senza custodia

Con le sue caratteristiche, il Fusion è al confine tra uno smartphone entry-level e uno di fascia media. Ha un display HD+ da 6,56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 hertz. Come processore viene utilizzato lo Snapdragon 4 Gen 2. A seconda della variante di configurazione, è supportato da quattro, sei, otto o dodici gigabyte di RAM. La memoria interna per i dati è di 128 o 256 gigabyte.

Le viti sul retro possono essere allentate per facilitare la riparazione.

Fonte: Jan Johannsen

La fotocamera principale da 108 megapixel ha un secondo obiettivo, probabilmente per ottenere informazioni sulla profondità di campo negli scatti di ritratto. La fotocamera frontale scatta selfie da 50 megapixel. L'HMD Fusion ricarica la sua batteria da 5000 mAh fino a 33 watt. Android 14 è installato ex-novo. Il produttore promette due aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.