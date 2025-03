Novità e trend 21

HDR10+: Netflix crolla e Samsung trionfa

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 25.3.2025

Netflix ora supporta l'HDR10+. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico, ma di una grande vittoria per Samsung. L'HDR10+ sta finalmente ricevendo la spinta che molti aspettavano da anni.

Se questo non è un buon affare: Netflix ora supporta l'HDR10+. Il gigante dello streaming lo ha annunciato in un post sul blog. Questo dovrebbe fare particolarmente piacere a tutti i possessori di TV Samsung. Perché quello che a lungo è sembrato un duello senza speranza si è ora concluso con una straordinaria vittoria di tappa per il gigante tecnologico sudcoreano.

Perché è importante? Perché finora un formato HDR in particolare ha fatto scuola: Dolby Vision. La tecnologia HDR dinamica è utilizzata dalla maggior parte dei servizi di streaming ed è praticamente il top dog quando si tratta di ottenere le migliori immagini per l'home cinema.

Tuttavia, HDR10+, il formato preferito da Samsung, sta ora recuperando terreno - e sulla più grande piattaforma di streaming possibile. Una piccola rivoluzione per i puristi dell'HDR. E forse anche un grande momento di "Te l'avevo detto" per Samsung.

Che cosa ha annunciato esattamente Netflix?

In concreto, Netflix scrive che ora supporta anche HDR10+. Questo si aggiunge ai formati HDR10 e Dolby Vision già esistenti. Il segnale di partenza è dato da "titoli popolari selezionati", anche se Netflix non fornisce un elenco preciso. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che a lungo termine, cioè entro la fine del 2025, tutti i contenuti HDR su Netflix saranno disponibili anche in formato HDR10+, a condizione che il dispositivo di riproduzione sia compatibile.

Importante: Netflix collega l'HDR10+ all'utilizzo del codec AV1. Questo codec, originariamente sviluppato per risparmiare dati durante lo streaming 4K, ora serve anche come percorso di trasporto per i contenuti HDR10+. Ciò significa che se vuoi trasmettere contenuti in HDR10+, devi avere un dispositivo che supporti sia AV1 che HDR10+. Questo include la maggior parte dei moderni smartphone, tablet e smart TV, soprattutto quelli di Samsung.

Cosa sono Dolby Vision e HDR10+?

Entrambe le tecnologie, Dolby Vision e HDR10+, perseguono lo stesso obiettivo: vogliono dare vita a film e serie sui nostri schermi nel modo più brillante possibile. E non semplicemente aumentando la luminosità in modo generalizzato, ma in modo intelligente, scena per scena, a volte anche fotogramma per fotogramma. Questo cosiddetto "HDR dinamico" garantisce che le scene scure non anneghino nel grigio e che le luci brillanti non si spengano.

La differenza?

La differenza? Il Dolby Vision è considerato il formato dominante nel settore, anche perché da anni è supportato da Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Apple TV+. È proprietario, fortemente regolamentato e associato a costi di licenza. HDR10+, invece, è l'underdog: aperto, privo di licenze, sviluppato da Samsung (!) e finora presente soprattutto sui suoi televisori.

Quale formato è migliore?

Quale sia il migliore - Dolby Vision o HDR10+ - non è così chiaro come si potrebbe pensare. Entrambi i formati forniscono metadati dinamici ed entrambi possono ottenere risultati visivi eccellenti. Almeno a patto che la masterizzazione sia corretta e che lo schermo riesca a ottenere tutto ciò che è tecnicamente possibile.

Dolby Vision presenta alcuni vantaggi sulla carta: In teoria supporta una profondità di colore fino a 12 bit, è certificato in modo più rigoroso e quindi spesso garantisce risultati più coerenti. Anche HDR10+ è in grado di farlo, ma, come Dolby Vision, nella pratica viene quasi sempre implementato con 10 bit. Questo perché né i televisori attuali né i comuni sistemi di masterizzazione sfruttano appieno le potenzialità dei formati. Le differenze possono essere determinate solo attraverso un confronto diretto. E anche in questo caso, spesso sono marginali. L'industria è da tempo impegnata nel Dolby Vision, ma l'offerta di Netflix ha dato nuovo slancio all'HDR10+.

Perché Samsung è davvero così irremovibile sull'HDR10+?

La risposta breve: controllo. La risposta lunga: Dolby Vision è uno standard proprietario che i produttori devono pagare a Dolby per poterlo utilizzare. HDR10+, invece, è aperto, gratuito ed è stato co-sviluppato da Samsung. Questo è probabilmente il motivo principale per cui non vogliono saperne di Dolby Vision sui propri dispositivi. Per il più grande produttore di televisori al mondo, una cosa è chiara: è meglio tenere le redini nelle proprie mani piuttosto che acquistare un ecosistema di terze parti.

Oppure, come Samsung mi ha detto di recente in un'intervista: non vuole solo stare al gioco, vuole stabilire da sola le regole del gioco.

