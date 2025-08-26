Novità e trend 26 20

Hasselblad presenta la X2D II: Autofocus LiDAR e HDR

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 26.8.2025

La nuova fotocamera compatta di medio formato di Hasselblad offre una risoluzione di 100 megapixel, immagini HDR e un innovativo autofocus. Rispetto al suo predecessore, migliora anche il funzionamento e lo stabilizzatore d'immagine - e costa meno.

Hasselblad ha presentato la quarta versione della sua fotocamera mirrorless di medio formato. La X2D II 100C utilizza lo stesso sensore da 100 megapixel del suo predecessore, ma si dice che apporti progressi significativi in altre aree: Autofocus, stabilizzatore d'immagine e riprese HDR. Il produttore svedese continua a fare a meno di una funzione video.

Il fattore di forma del corpo unibody in alluminio rimane invariato. Tuttavia, ai controlli sul retro sono stati aggiunti un joystick e un pulsante aggiuntivo per il pollice. Anche la rotella delle impostazioni sulla parte superiore è un pulsante. Inoltre, l'impugnatura è realizzata in un nuovo materiale che dovrebbe garantire una maggiore presa. Il colore della custodia questa volta è «grigio grafite».

Il joystick sul retro viene utilizzato per selezionare il punto di messa a fuoco automatica.

Il prezzo della Hasselblad X2D II è fortunatamente inferiore a quello del vecchio modello. In Europa costa 7200 euro, circa 1500 in meno rispetto alla X2D lanciata tre anni fa. Mancano ancora informazioni sulla disponibilità e sul prezzo svizzero.

Autofocus con LiDAR

L'autofocus era il tallone d'Achille delle precedenti fotocamere Hasselblad. Con la X2D II, il produttore non solo vuole mettersi al passo con la concorrenza del medio formato di Fujifilm, ma sta anche introducendo una vera e propria innovazione sul mercato: il nuovo sistema utilizza un sensore LiDAR (Light Distance and Ranging) - oltre a 425 punti di rilevamento di fase. La tecnologia LiDAR proviene probabilmente da DJI, il proprietario cinese di maggioranza di Hasselblad. Misura la distanza con la luce, in modo simile a come un radar la misura con le onde radio.

Per quanto riguarda il software, la X2D II riconosce persone, volti e occhi, oltre a gatti, cani e veicoli. I primi rapporti di prova vedono l'autofocus come un notevole miglioramento rispetto a quello della vecchia X2D: è più veloce, più sofisticato e più affidabile. Tuttavia, il medio formato di Hasselblad non si avvicina al livello di una buona fotocamera a pieno formato.

Ibis leader del settore?

La Hasselblad X2D disponeva già di un buon stabilizzatore d'immagine (IBIS), che riduce le vibrazioni della fotocamera fino a 7 stop di esposizione. La X2D II sembra fare un ulteriore passo avanti: si dice che il nuovo IBIS sia in grado di raggiungere fino a 10 stop. Si tratterebbe di un record, e non solo nel medio formato. Il produttore svedese afferma che è possibile raggiungere tempi di posa di diversi secondi con la mano.

I primi test pratici concludono che lo stabilizzatore è effettivamente un miglioramento rispetto al modello precedente. Quanto sia migliore rispetto ad altri sistemi non è chiaro dalle specifiche. Infatti le specifiche ufficiali sono scritte in piccolo: si tratta della valutazione CIPA al centro dell'immagine. Ai bordi dell'immagine, l'IBIS «compensa solo» otto stop.

Hasselblad si avventura nell'HDR

Similmente agli attuali smartphone, la X2D può scattare foto in HDR - e anche visualizzarle: sia il mirino che il display OLED sul retro ora supportano lo spazio colore DCI-P3 e hanno una luminosità di picco di 1400 nit. Si tratta di un risultato pionieristico anche per le fotocamere «di grandi dimensioni», cosa che Sony, Canon e altri non hanno ancora osato fare.

Un'illustrazione per mostrare come appare l'HDR su un display compatibile rispetto all'SDR.

JPG e HEIF possono essere salvati nativamente nello spazio colore HDR. Se poi li visualizzi su un display compatibile con l'HDR, come ad esempio un iPhone, verranno visualizzati correttamente. Se vuoi utilizzare l'HDR in formato raw, devi sviluppare i file con il convertitore RAW Phocus di Hasselblad. Non è possibile farlo tramite Lightroom.

Nuovo obiettivo: XCD 35-100mm f/2.8-4 E

Insieme alla fotocamera, Hasselblad introduce un nuovo zoom standard, l'XCD 35-100mm f2.8-4 E. Si tratta di uno degli zoom di medio formato più veloci. La lettera E sta per la serie Exclusive, sinonimo di massima qualità. La gamma di zoom corrisponde a 28-76 millimetri nel formato pieno, l'apertura si aggira tra f/2.2 e f/3.2. L'obiettivo pesa 894 grammi e costa 4800 euro.

