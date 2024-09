Hands-on: tastiere straordinarie a IFA 2024

La sala giochi della fiera tecnologica IFA di Berlino è straordinariamente colorata e insolita, soprattutto grazie a Nanoleaves, gadget geek e tastiere. Queste ultime ottengono punti grazie al design cool, ai materiali insoliti e alla sensazione di digitazione cliccabile.

Il collega Keycap-Kevin probabilmente starà già sgranando gli occhi: quando si tratta di design e sensazione delle tastiere, siamo praticamente agli antipodi. Ma questo non mi ha impedito di sfogarmi alla fiera della tecnologia IFA con un'accozzaglia di tastiere diverse. E per far sì che Kevin si ribaltasse, ho deciso di fare un'altra scelta. E per far ribaltare Kevin dalla sedia: Ecco le mie tastiere preferite. Cosa ne pensi, troppo selvaggia? Troppo colorate? O semplicemente giusta?

Akko: il materiale fa la differenza

Akko spesso vuole che i suoi prodotti si distinguano con design speciali e collaborazioni con franchise come Sailor Moon e co. All'IFA, l'azienda presenta nuovi modelli realizzati con materiali interessanti. Non sono solo belli da vedere, ma sono anche piacevoli da toccare con le dita.

La "MU01" è una tastiera meccanica con un layout del 65%. Ciò che la rende speciale è l'alloggiamento ricavato da un pezzo di legno di noce. Insieme ai tasti con una tavolozza di colori naturali, ho la sensazione di digitare su un pezzo di natura. Una striscia di alluminio dorato integrata nella parte superiore aggiunge un tocco sofisticato.

La MU01 di Akko con un design calmo ed elegante.

Fonte: Michelle Brändle

La tastiera "JIN01" è incentrata sul drago, come si addice all'anno cinese del drago. La tastiera è realizzata in alluminio e brilla in eleganti tonalità di blu e grigio. Akko aggiunge accenti con le scritte e i dettagli dorati sulla cassa e sui keycaps. Il controllo del volume si trova nell'angolo destro. Grazie all'alluminio, questa tastiera è piuttosto pesante. Mi piace.

Celebrazione dell'Anno Cinese del Drago: la JIN01.

Fonte: Michelle Brändle

Meno elegante, ma estremamente colorata e realizzata interamente in policarbonato (PC), è la nuova tastiera di Akko chiamata "YU01". È di colore bianco lucido, ma le luci colorate RGB si accendono quando viene utilizzata.

La YU01 è bianca e colorata in egual misura.

Fonte: Michelle Brändle

Blackrock utilizza legno e resina

Scopro un'affascinante tastiera a pochi metri di distanza da Blackrock. Si dice che sia ispirata a "Wukong", una creatura soprannaturale conosciuta anche come "Re delle Scimmie". Questo è ovviamente estremamente appropriato per il gioco in corso. La custodia è realizzata in legno e resina. I keycaps lineari in PBT sono inoltre dotati di piccole finestre su tutti e quattro i lati, che dovrebbero rendere i keycaps ancora più leggeri.

La tastiera Blackrock è ispirata al Re delle Scimmie.

Fonte: Michelle Brändle

Non è tutto quello che ho trovato allo stand Blackrock. Trovo particolarmente affascinante questo strano poggiapolsi: è riempito di un liquido scintillante che si muove quando il poggiapolsi viene inclinato. Mi ricorda molto le lampade di lava che usavo un tempo. Non riesco a concentrarmi sulla scrittura di un testo in questo modo!

Troppo goloso? Benvenuto su Yunzii

Se vuoi avere uno shock zuccherino, Yunzii è il posto che fa per te. Qui troverai tantissimi colori pastello e tastiere con simpatici animaletti come decorazioni nella parte superiore della tastiera.

E' troppo per me? Assolutamente no!

La tastiera rosa Yunzii C68 è dotata di un simpatico gatto.

Fonte: Michelle Brändle

Le mie due preferite sono le due tastiere, ciascuna con un gatto e un panda, modello "Yunzii C68". Sono tastiere al 65% con interruttori intercambiabili. Il materiale degli animali è il silicone.

Lo stesso modello dall'alto con il panda.

Fonte: Michelle Brändle

Le luci RGB possono essere programmate con vari effetti. Sono possibili anche delle scorciatoie. Non comprerei mai una di queste, ma sono carine. E hanno un suono meravigliosamente cremoso durante la scrittura. Quindi producono un suono piuttosto caldo e profondo.

Francesco dalla letteratura: digitare con il piccolo principe

L'autore francese Antoine de Saint-Exupéry, morto da tempo, ha già conquistato molti cuori con la sua toccante storia del Piccolo Principe. Ora anche il mercato delle tastiere. In collaborazione con il produttore Iqunix, sono stati creati diversi modelli ispirati ai capitoli più accattivanti del libro del Piccolo Principe.

La tastiera ZX75 Sunset con il piccolo principe.

Fonte: Michelle Brändle

Il mio preferito è il modello "Little Prince ZX75 Sunset". In questo caso, Iqunix ha combinato colori caldi e luminosi con piccoli disegni sui singoli keycaps. Gli interruttori sono stati selezionati appositamente per la serie, ma puoi anche ordinare i modelli con interruttori silenziosi. Nella confezione della tastiera troverai anche piccoli oggetti come un libretto, una carta collezionabile e un keycap Artesian in metallo.

Un secondo modello della serie si chiama Iqunix

Keychron: un classico di alta qualità

Per tutti coloro che amano il classico, la semplicità e soprattutto l'alta qualità, il produttore Keychron è all'inizio. La mia preferita è una semplice tastiera chiamata "Keychron K2 HE". È fresata in alluminio e decorata con parti in legno. Anche gli interruttori "Gateron Double Rail Switches" sono magnetici e si dice che siano particolarmente stabili. Nel complesso, secondo i rappresentanti di Keychron, la tastiera è ottima per giocare ai videogiochi. Un pezzo piuttosto chic e cool.

La Keychron K2 HE di alta qualità purtroppo non è ancora in vendita.

Fonte: Michelle Brändle

Tuttavia, non sono ancora disponibili sul mercato. Keychron, nel frattempo, sta cercando sostegno su Kickstarter per il finanziamento. Il bando è aperto fino a metà settembre.

Quale tastiera usi? Hai una preferita tra quelle elencate? Fammelo sapere nei commenti.