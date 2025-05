Novità e trend 31 18

GTA 6 è stato rinviato e uscirà il 26 maggio 2026

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 2.5.2025

La buona notizia è che finalmente c'è una data di uscita ufficiale per GTA 6. La cattiva notizia è che ci vorrà più di un anno.

Ci ricordiamo - o forse no: GTA 5 è uscito nel 2013. Da allora sono successe molte cose, ma non per GTA. Alla fine del 2023, GTA 6 è stato presentato con un trailer. Dopo di che, c'è stato un altro lungo periodo di silenzio.

Ora Rockstar ha annunciato una data di uscita ufficiale: 26 maggio 2026, e questo è tutto. Il resto dell'annuncio consiste in scuse per il ritardo e in una richiesta di comprensione. Come sempre, vogliono superare le aspettative e hanno bisogno di un po' di tempo in più per offrire il consueto livello di qualità.

L'intero mondo dei videogiochi pensava che GTA 6 sarebbe stato rilasciato al più tardi per le vendite natalizie di quest'anno. Sarà interessante vedere come il ritardo di GTA 6 influenzerà le uscite di altri giochi. In passato, molti editori hanno cercato di evitare l'uscita di GTA.

Immagine di copertina: Rockstar

