GoPro fa da apripista: le app e le watch face di Garmin possono ora essere pagate

Garmin sta integrando Garmin Pay nel suo Connect IQ Store. Ciò significa che anche le app e le watch face per gli smartwatch possono essere pagate. GoPro, Disney e Porsche sono all'esordio.

L'app store di Garmin per i suoi smartwatch è più piccolo di quello di Apple o Google. Ma fino ad ora tutte le app e le watch face erano gratuite. Ora la situazione sta cambiando. I contenuti possono essere acquistati anche tramite Garmin Pay. Gli sviluppatori dovrebbero essere soddisfatti, ma i prezzi sono elevati per i clienti.

Controllare la GoPro dal polso non è economico

Garmin accompagna l'annuncio del nuovo metodo di pagamento con una nuova app. Con l'app GoPro, le videocamere del produttore possono essere controllate dal polso. Utilizzando gli smartwatch Garmin supportati, è possibile avviare e interrompere le registrazioni e scattare foto, tra le altre cose.

L'app GoPro è anche la prima app del Connect IQ Store a pagamento. Per l'app per smartwatch in Germania dovrei pagare ben 6,99 euro.

Pagare per avere watch faces speciali

Ora è possibile acquistare non solo applicazioni per il tuo smartwatch Garmin, ma anche watch faces. Le prime watch faces a pagamento provengono, tra gli altri, da Disney. Sono disponibili Topolino e Minnie Mouse, ma anche Grogu e Tony Stark. Questi ultimi suggeriscono che potrebbero seguire altri personaggi di Star Wars e Marvel. Costo: 5,99 euro.

Altri nuovi volti di orologi provengono da Porsche o dal marchio di golf TaylorMade, che include anche piccoli espedienti per i golfisti. La stessa Garmin offre anche tre watch face spaziali: Un astronauta retrò, 24 immagini del telescopio James Webb e altre 24 impressionanti foto della Nasa.