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Google rende intelligente l'HomePod Mini

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 17.6.2026

Il nuovo altoparlante Google Home ricorda il modello equivalente di Apple. È stato progettato principalmente per l'assistente AI Gemini: per alcune funzioni serve un abbonamento.

Quella piccola sfera bianca o nera sembra innocua. Quasi coccolosa, con il suo rivestimento in tessuto a maglia larga. Eppure, all’interno dell’altoparlante Google Home si nasconde tutta la potenza di Gemini, l’ultima versione dell’intelligenza artificiale del colosso statunitense.

L’hardware dell’altoparlante ha un ruolo secondario, Google non ne parla quasi per niente durante la presentazione. Sì, riproduce anche la musica. Sì, due altoparlanti possono essere accoppiati per formare una coppia stereo. Sì, supporta il multiroom e può quindi essere ampliato per creare un sistema audio per tutta la casa.

E sì, l’altoparlante ricorda l’HomePod Mini di Apple, anch’esso una piccola sfera colorata per la casa intelligente. Ma Gemini è in grado di comprendere il contesto, eseguire comandi contemporaneamente e rispondere alle domande – Siri no.

I LED indicano quando l’assistente vocale sta ascoltando.

Fonte: Google

L’altoparlante capisce istruzioni complesse

All’altoparlante di Google posso dare diversi comandi complessi in linguaggio naturale: «Spegni tutte le luci, tranne la lampada sul comodino.» oppure «Riproduci la mia playlist della buonanotte e imposta un timer di 30 minuti.»

Posso anche correggere o modificare i comandi a metà. Gemini dovrebbe capirlo. Si possono fare anche domande più complesse: «Che tempo farà durante la prossima partita della Nazionale svizzera di calcio?» L’IA cerca quando e dove si gioca la partita, poi cerca di trovare le previsioni del tempo. Se chiedo: «Chi è l’allenatore?», Gemini si ricorda il contesto e dice il nome dell’allenatore.

L’obiettivo: dare comandi all’altoparlante smart home come se fosse una persona – in oltre 70 lingue.

Abbonamento alla chat con l’IA

Però non tutte le funzioni sono gratis. Per alcune funzionalità devo sottoscrivere l’abbonamento a Google Home Premium a dieci franchi o euro al mese oppure 100 franchi o euro all’anno. In cambio ricevo «Gemini live». Con questa IA posso fare brainstorming, discutere e scambiare idee – proprio come molti fanno oggi con ChatGPT.

Inoltre, l’abbonamento include funzioni che hanno senso solo se abbinate alle telecamere Nest: una cronologia video di 30 giorni con gli eventi importanti, notifiche intelligenti per pacchi, persone o animali domestici e automazioni per la casa intelligente. Puoi cercare tra i video registrati usando i comandi vocali.

L’abbonamento ha davvero senso solo se non usi solo l’altoparlante come interlocutore, ma l’intero ecosistema di Google Home. Dopotutto, con l’acquisto sono inclusi sei mesi di abbonamento gratuito, così posso provare tutto.

L’altoparlante Google Home misura 8,6 centimetri di altezza e 10,7 centimetri di diametro. Pesa poco meno di 400 grammi. I tre microfoni integrati si possono disattivare tramite un interruttore fisico. L’altoparlante sarà in vendita dal 25 giugno al prezzo di poco meno di 100 franchi o 120 euro.

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Immagine di copertina: Google

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