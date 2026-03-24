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Gli Stati Uniti bloccano l'importazione di router WLAN dall'estero

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 24.3.2026

In futuro, gli Stati Uniti vieteranno i nuovi router WLAN provenienti dall'estero. Il motivo è legato a problemi di sicurezza. I dispositivi esistenti rimarranno autorizzati.

Gli Stati Uniti stanno adottando una posizione più severa nei confronti della tecnologia straniera: in futuro, i nuovi router Wi-Fi per i clienti privati non potranno più essere importati. Potranno essere utilizzati solo router prodotti esclusivamente negli Stati Uniti. I modelli che hanno già una licenza potranno continuare a essere venduti. La nuova regola si applica solo alle future generazioni di dispositivi.

La FCC ha dubbi sulla sicurezza

L'autorità statunitense «Federal Communications Commission» ritiene che i router prodotti all'estero rappresentino un rischio significativo. Li vede come potenziali gateway per lo spionaggio, gli attacchi alle reti e il furto di dati. Si teme persino che le infrastrutture critiche vengano compromesse. Questa preoccupazione non è nuova. Da tempo il governo degli Stati Uniti teme che la tecnologia della Repubblica Popolare Cinese o di altri Paesi possa essere usata impropriamente per la sorveglianza o il sabotaggio. Con la decisione attuale, l'autorità sta ampliando la cosiddetta «Covered List». Si tratta di un elenco di dispositivi che l'autorità classifica come un rischio per la sicurezza nazionale. Anche i nuovi router di produzione straniera rientrano ora in questa categoria.

La misura è destinata a suscitare un notevole scalpore. Infatti, la maggior parte dei router è prodotta al di fuori degli Stati Uniti. Anche i produttori con sede negli Stati Uniti fabbricano i loro dispositivi all'estero. Questo significa che, sulla carta, praticamente tutti i dispositivi rischiano un divieto di importazione negli Stati Uniti.

Per evitare ciò, è necessario richiedere una licenza speciale per ogni singolo modello. Tuttavia, i requisiti sono estremamente elevati. Tra le altre cose, deve esserci un piano vincolante e dettagliato che attesti l'intenzione dei produttori di trasferire almeno una parte della produzione negli Stati Uniti. Anche le partecipazioni azionarie, le strutture proprietarie e i rapporti di brevetto dell'azienda stessa, così come quelli dei suoi fornitori di componenti, devono essere completamente rivelati e approvati dalle autorità. Inoltre, l'autorizzazione è solo temporanea. È necessario presentare una relazione trimestrale sui progressi compiuti, altrimenti la licenza può essere ritirata.

Quali dispositivi sono interessati

Il portale Heise si pone la legittima domanda su quali siano i dispositivi interessati da questo regolamento. « router per i consumatori» (router di livello consumer) può essere letto nel relativo comunicato stampa. Tecnicamente, la FCC definisce il compito di un router come segue: «I router inoltrano pacchetti dati, di solito utilizzando il protocollo Internet (IP), tra sistemi collegati in rete.» Questo non è sbagliato di per sé, ma si applicherebbe anche ai ripetitori o addirittura agli smartphone. L'autorità fa riferimento a un documento del National Institute of Standards and Technology. Non è ancora chiaro come verranno implementati esattamente questi requisiti. Almeno: i router già acquistati continueranno a essere autorizzati e a funzionare.

Immagine di copertina: Shutterstock

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