Gli Australian Open mostrano le partite in diretta streaming su YouTube con avatar simili a quelli di Wii Sports

Gli Australian Open mostrano le partite su YouTube sotto forma di livestream animati che raffigurano i giocatori come avatar simili a quelli di Wii Sports. Il commento e i suoni in campo rimangono reali.

L'Australian Open ha introdotto la trasmissione animata in diretta delle sue partite, che raffigura i giocatori come avatar simili a cartoni animati. Sono simili ai personaggi del videogioco Wii Sports. I giocatori hanno teste molto grandi. Anche le palline da tennis sono molto più grandi del normale. I stream sono disponibili sul canale YouTube del torneo.

Il confronto tra la trasmissione della partita reale (a sinistra) ...

Fonte: Australian Open TV / YouTube ... e la versione animata con gli avatar simili a Wii Sports (a destra).

Fonte: Australian Open TV / YouTube

Come funziona la tecnologia

L'iniziativa "AO Animated" utilizza la tecnologia dei sensori sui campi da gioco di Melbourne Park per acquisire dati in tempo reale e creare riproduzioni digitali delle partite. Questa tecnologia utilizza un totale di dodici telecamere per "elaborare la silhouette dell'uomo in tempo reale e cucirla insieme in 29 punti dello scheletro", come ha dichiarato Machar Reid, direttore dell'innovazione di Tennis Australia, a The Guardian.

Le animazioni imitano i movimenti dei giocatori, la traiettoria della palla e gli abiti degli atleti. Questo permette a Tennis Australia di aggirare le restrizioni di trasmissione e di offrire una forma di trasmissione alternativa.

I flussi animati includono commenti in diretta, rumori della folla e annunci dell'arbitro, creando un'esperienza coinvolgente. Le animazioni includono anche sottili manierismi e reazioni dei giocatori per rendere la visualizzazione più autentica. La realizzazione dell'esperienza live avviene solo con un ritardo di due minuti.

L'abbigliamento di Naomi Osaka non è animato correttamente.

Fonte: Australian Open TV / YouTube

Le reazioni dei giocatori

Ai giocatori piace sicuramente. Carlos Alcaraz, quattro volte campione del Grande Slam, ha definito l'iniziativa "una buona alternativa". Leylah Fernandez, finalista agli US Open del 2021, ha trovato le animazioni "divertenti e strane". Tuttavia, non aveva ancora visto se stessa. Tuttavia, si è incuriosita dopo aver visto altri giocatori e ora vuole vedere anche le sue immagini.

Gli Australian Open durano fino al 26 gennaio e i livestream animati rimangono una caratteristica molto apprezzata.

Trasmissioni alternative per altri sport

Anche altre emittenti e altri sport si sono affidati a trasmissioni alternative in passato. Ad esempio, CBS Sports ha collaborato con Nickelodeon per il football americano e l'NFL per incorporare Spongebob Squarepants e le famose animazioni di Nickelodeon sulla melma nelle partite. L'anno scorso la NFL ha anche collaborato con Fox per trasmettere una partita animata con i Simpsons.