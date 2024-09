Gli AirPods di Apple diventano apparecchi acustici

Apple presenta l'ultima generazione dei classici AirPods in due versioni al keynote 2024. Tuttavia, il nuovo aggiornamento software per gli AirPods Pro 2 ruba la scena.

Tim Cook e il suo team hanno presentato la quarta iterazione dei classici AirPods durante il keynote Apple. In altre parole, le AirPods dal design aperto, prive di tappi in silicone e quindi ancora dotate di fan, anche se la versione Pro è tecnicamente superiore.

Le AirPods sembrano di nuovo più sottili.

Le AirPods sembrano essere di nuovo più sottili. Secondo Apple, ha fatto le sue ricerche e si è assicurata che siano più comodi. Dopo il lancio della terza generazione, i cupertiniani sono stati criticati perché gli Airpods 3 erano notevolmente più larghi e quindi più scomodi dei loro predecessori. Una prova più dettagliata mostrerà se la promessa di comfort è stata mantenuta.

Aggiungi un appuntamento per i professionisti

Nella quarta generazione, le Airpods sono disponibili in due varianti e si sono aggiornate parecchio a livello tecnico. Come la versione Pro, sono dotate del chip audio H2. Questo supporta l'audio a 16 bit e una frequenza di campionamento massima di 48 kilohertz. Apple ha anche installato il Personal Spatial Audio, già noto nelle versioni Pro e Airpods Max, che fornisce un effetto acustico 3D.

Gli Airpods normali ora hanno anche l'ANC.

Gli Airpods sono dotati anche di una modalità trasparenza se vuoi sentire i rumori esterni mentre ascolti la musica, ad esempio per capire gli annunci alla stazione ferroviaria. Anche la funzione Conversation Awareness è in arrivo sulle Airpods. Questa funzione riconosce quando inizi a parlare. La musica viene messa in pausa in modo che tu possa ascoltare te stesso e l'altra persona. Puoi controllare queste funzioni con il gesto del pizzico sullo stelo delle Airpods, già noto ai professionisti.

Infine, ma non per questo meno importante, i Cupertiniani hanno dato alla loro ultima novità audio l'isolamento vocale. In questo modo, quando sei al telefono, i rumori esterni vengono filtrati per consentire all'interlocutore di sentirti meglio. Quando vieni chiamato, puoi anche decidere se rispondere o meno. I gesti di annuire e di scuotere la testa sono supportati a partire da iOS18. La custodia di ricarica si arricchisce anche di una nuova versione. Anche la custodia di ricarica riceve un piccolo aggiornamento, almeno nella versione più costosa: è più piccola e la batteria dovrebbe durare fino a 30 ore, sei ore in più rispetto al suo predecessore. È inoltre possibile ricaricarla in modalità wireless tramite lo standard Qi. Tuttavia, Apple non rivela il wattaggio massimo.

Soppressione del rumore con un design aperto

Per la versione più costosa delle nuove Airpods 4, Apple annuncia anche l'ANC, ovvero la cancellazione attiva del rumore. I microfoni esterni delle cuffie misurano le frequenze del rumore ambientale e le bloccano con un contro-rumore silenzioso. Naturalmente non si tratta di una novità. Tuttavia, è piuttosto raro che questa funzione sia integrata in cuffie dal design aperto. Secondo la mia esperienza, l'orecchio deve essere completamente chiuso perché questa tecnologia funzioni in modo affidabile e con una qualità sufficiente. Ma una prova farà luce anche su questo.

Le due varianti di Airpod 4 costano rispettivamente 129 franchi e 179 franchi con ANC. Saranno disponibili per il pre-ordine dal 20 settembre.

Apple AirPods Pro 2: iOS 18 li trasforma in un apparecchio acustico

Nuove AirPods Pro non erano attese - e Apple non ne ha presentate. Tuttavia, insieme a iOS 18 è stato distribuito un aggiornamento firmware molto esteso. Questo aggiornamento aggiunge agli Airpods Pro 2 la funzione di apparecchio acustico, in modo che possano essere utilizzati come apparecchi acustici.

L'Airpod Pro diventa un apparecchio acustico.

Prima di tutto, puoi fare un test dell'udito "certificato" di cinque minuti con i professionisti per verificare la tua capacità uditiva. Ti verranno fatti ascoltare vari suoni a diversi volumi e frequenze. In base ai risultati ottenuti, viene creato un profilo uditivo nell'app Salute. Se poi attivi la funzione di apparecchio acustico, alcuni suoni, come ad esempio il parlato umano, verranno amplificati in tempo reale. L'aggiornamento sarà disponibile a breve. L'aggiornamento sarà distribuito con iOS18 in autunno e sarà disponibile, tra l'altro, in "alcuni paesi europei". Apple cita in particolare la Germania.

Apple Airpods Max: mini aggiornamento per gli over-ear

Negli ultimi tempi, leaker e analisti hanno ipotizzato l'arrivo di un nuovo paio di cuffie over-ear di Apple. Dopo quattro anni, alcuni pensano che sia giunto il momento. Queste speranze non sono state esaudite.

Apple ha mostrato solo un paio di cuffie over-ear di Apple.

Apple ha mostrato solo alcuni nuovi colori in cui sarà possibile acquistare gli attuali AirPods Max. Si tratta di Midnight, Starlight, Blue, Orange e Purple.

Gli AirPods Max ottengono nuovi colori e una porta USB-C

Queste varianti di colore sono ora dotate anche di USB-C anziché di Lightning. Con l'aggiornamento a iOS18, ci saranno miglioramenti anche per quanto riguarda l'audio spaziale. Il resto rimane invariato.