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Gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 per gli utenti privati sono stati prorogati fino a ottobre 2027

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 29.6.2026

Microsoft garantisce ai propri clienti privati un altro anno di aggiornamenti di sicurezza per Windows 10. La nuova scadenza è fissata al 12 ottobre 2027. In Europa sono gratuiti.

Dopo la fine del supporto di Windows 10 nell’autunno del 2025, Microsoft offre per la prima volta un programma di aggiornamenti di sicurezza per gli utenti privati. Un programma che in Europa è gratuito: i cosiddetti Aggiornamenti di sicurezza estesi» (ESU) «. In questo modo, i sistemi Windows 10 continueranno a essere protetti. Inizialmente Microsoft aveva promesso di offrirli fino a ottobre 2026. Ora, però, l’azienda ha deciso di prolungare gli aggiornamenti di un altro anno.

Più precisamente, Microsoft ha aggiornato un articolo di supporto e vi scrive: «Questo articolo è stato aggiornato per chiarire che il programma degli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU) di Windows 10 per i dispositivi ad uso privato è stato prorogato di un altro anno e ora è valido fino al 12 ottobre 2027.» L’azienda aggiunge inoltre che questa proroga dovrebbe dare ai clienti più tempo per passare a un nuovo PC con Windows 11.

È possibile che il programma ESU dia ad alcuni clienti anche più tempo per passare a Linux o macOS. In Europa, la licenza ESU dei PC Windows 10 privati viene attivata automaticamente e gratuitamente non appena si collega un account Microsoft.

Immagine di copertina: Shutterstock

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