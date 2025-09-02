Giocare ai videogiochi come sulla PS1: la distro Linux Kazeta dovrebbe renderlo possibile
Esistono molte distro Linux dedicate ai giochi. Kazeta fa un ulteriore passo avanti e promette quella sensazione di console: inserisci la scheda di gioco, accendi il dispositivo e parti.
Con Kazeta, lo sviluppatore Alesh Slovak vuole riportare in auge l'esperienza classica delle console. Ne ha abbastanza dei negozi digitali e vuole sperimentare di nuovo il medium dei videogiochi fisicamente. La sua idea: giochi senza DRM, come quelli che si trovano su GOG, semplicemente impacchettandoli su schede SD per convertirli in cartucce riconosciute da Kazeta.
Per giocare a un gioco su Kazeta, devi semplicemente inserire la cartuccia e accendere il sistema. Una volta finito di giocare ai videogiochi, premi di nuovo il pulsante. Una volta configurato, il tutto dovrebbe funzionare senza account, vincoli online o cloud. Poiché le cartucce sono protette dalla scrittura e gli stati di salvataggio sono separati, la cartuccia stessa rimane intatta. Se avvii Kazeta senza un gioco, sarai accolto da un bios in stile retrò in cui potrai gestire i tuoi salvataggi, proprio come sulla PS1.
Slovak ammette che ci vuole un po' di lavoro e di know-how per configurare tutto. Devi installare Kazeta sul tuo PC. Questo deve essere sufficientemente potente per i giochi che vuoi fare su di esso. Hai anche bisogno di un controller ufficialmente supportato - secondo Github, al momento solo l'8Bitdo Ultimate 2C Wireless. Quindi scarica la ISO e installa Kazeta. Prima di iniziare a giocare, però, devi ancora creare le cartucce.
A seconda delle dimensioni della tua libreria di giochi, l'intero processo può richiedere molto tempo. Ma una volta terminato, potrai sederti e giocare spensieratamente come negli anni '90.
