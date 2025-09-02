Novità e trend 5 3

Giocare ai videogiochi come sulla PS1: la distro Linux Kazeta dovrebbe renderlo possibile

2.9.2025

Esistono molte distro Linux dedicate ai giochi. Kazeta fa un ulteriore passo avanti e promette quella sensazione di console: inserisci la scheda di gioco, accendi il dispositivo e parti.

Con Kazeta, lo sviluppatore Alesh Slovak vuole riportare in auge l'esperienza classica delle console. Ne ha abbastanza dei negozi digitali e vuole sperimentare di nuovo il medium dei videogiochi fisicamente. La sua idea: giochi senza DRM, come quelli che si trovano su GOG, semplicemente impacchettandoli su schede SD per convertirli in cartucce riconosciute da Kazeta.

Le schede SD vengono convertite in cartucce per Kazeta.

Fonte: Kazeta

Per giocare a un gioco su Kazeta, devi semplicemente inserire la cartuccia e accendere il sistema. Una volta finito di giocare ai videogiochi, premi di nuovo il pulsante. Una volta configurato, il tutto dovrebbe funzionare senza account, vincoli online o cloud. Poiché le cartucce sono protette dalla scrittura e gli stati di salvataggio sono separati, la cartuccia stessa rimane intatta. Se avvii Kazeta senza un gioco, sarai accolto da un bios in stile retrò in cui potrai gestire i tuoi salvataggi, proprio come sulla PS1.

Grande: un bios come quello della PS1 ti aspetta quando avvii Kazeta senza una scheda SD.

Fonte: Kazeta

Slovak ammette che ci vuole un po' di lavoro e di know-how per configurare tutto. Devi installare Kazeta sul tuo PC. Questo deve essere sufficientemente potente per i giochi che vuoi fare su di esso. Hai anche bisogno di un controller ufficialmente supportato - secondo Github, al momento solo l'8Bitdo Ultimate 2C Wireless. Quindi scarica la ISO e installa Kazeta. Prima di iniziare a giocare, però, devi ancora creare le cartucce.

A seconda delle dimensioni della tua libreria di giochi, l'intero processo può richiedere molto tempo. Ma una volta terminato, potrai sederti e giocare spensieratamente come negli anni '90.

Immagine di copertina: Kazeta

