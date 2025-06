Novità e trend 9 2

Gioca ai videogiochi Sega sul tuo smartphone, prima che scompaiano per sempre

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 18.6.2025

Il produttore di video Sega ha portato alcuni classici retrò sui dispositivi Android e iOS. Tuttavia, l'azienda intende bandire presto i giochi. Per questo motivo puoi ancora scaricare gratuitamente Sonic, Crazy Taxi e altri.

Non è certo per quanto tempo i divertenti giochi retrò di Sega rimarranno nel Google Play Store e nell'App Store di Apple. Tuttavia, ora è possibile acquistare i titoli originariamente a pagamento gratuitamente e senza pubblicità. L'azienda ha anche rimosso gli acquisti in-game.

In origine, Sega aveva rilanciato una selezione di classici retrò con il nome «Sega Forever Programme». L'obiettivo era quello di conservare i vecchi giochi sui dispositivi moderni. Ora, però, il programma sta per terminare. La notizia non arriva tramite canali ufficiali, ma - secondo androidauthority - tramite un pop-up in-game:

Il supporto per questo gioco sarà interrotto, ma puoi ancora giocare offline! Se vuoi saperne di più sui grandi giochi SEGA, clicca sul link qui sotto.

Fonte: Sega

Sembra che i giochi possano ancora essere giocati dopo essere stati rimossi dagli app store. Se vuoi ancora giocare ai videogiochi, puoi trovare i link qui sotto. Buon divertimento:

Crazy Taxi Classic (iOS/Android)

Streets of Rage Classic (iOS/Android)

Streets of Rage 2 Classic (iOS/Android)

Super Monkey Ball: Sakura Ed. (iOS/Android)

Virtua Tennis Challenge (iOS/Android)

Golden Axe Classics (iOS/Android)

Shining Force Classics (iOS/Android)

Sonic CD Classic (iOS/Android)

Sonic the Hedgehog 4 Ep. II (iOS/Android)

Immagine di copertina: Sega

