"GeoGuessr": Il campionato mondiale where-am-I si svolge questo fine settimana

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 29.8.2025

Il mondo è piccolo, ma sempre grande. Te ne renderai conto giocando a "GeoGuessr". La finale del campionato mondiale mostrerà chi conosce meglio il nostro pianeta, almeno dal punto di vista geografico.

Se generalmente non hai idea di dove ti trovi e di cosa stia succedendo, «GeoGuessr» potrebbe non fare al caso tuo. O forse sì, perché la mia frase di apertura descrive abbastanza bene il principio di gioco del popolare gioco di indovinelli geografici. «GeoGuessr» è così popolare che esiste persino un campionato mondiale. La finale si svolgerà il 29 e 30 agosto a... indovina tu stesso: una grande città danese sul Mar Baltico.

Ma non è finita qui.

Ma non è necessario recarsi lì per assistere alla Coppa del Mondo. Puoi anche guardare in diretta su YouTube mentre i finalisti cercano di capire dove si trovano.

Che cos'è «GeoGuessr»?

Se non conosci il gioco, immagina questo: Vieni teletrasportato in una posizione casuale del pianeta. Lì, a seconda della modalità di gioco, hai fino a due minuti per guardarti intorno e indovinare dove sei atterrato. Non puoi usare lo smartphone, non puoi chiedere a nessuno e le targhe delle auto non sono riconoscibili. Poi inserisci il tuo suggerimento di posizione su una mappa del mondo. Più il tuo suggerimento è vicino alla tua posizione reale, più punti otterrai.

Il tutto si svolge in un'unica soluzione.

Il tutto avviene senza una futuristica tecnologia di teletrasporto, ovviamente, ma con l'aiuto di Google Street View nel browser. Il trucco consiste nel guardarsi rapidamente intorno alla ricerca di indizi che possano restringere la tua posizione. In quale zona climatica ti trovi? Che lingua si legge sui cartelli e sui manifesti? Puoi ritrovarti nel centro di una città famosa, ma anche in una strada dell'entroterra con tre cespugli radi e una sola auto nella corsia opposta. Se sei fortunato, ci saranno dei cartelli che indicano la distanza da una città più grande.

Sono finito nel bel mezzo del nulla, ma sembra essere un'attrazione turistica.

Fonte: Debora Pape

Puoi giocare a «GeoGuessr» da solo o con altri. In multiplayer, tutti i partecipanti finiscono nello stesso posto per mantenere l'equità. Dopo un certo numero di round, stabilito dall'organizzatore del gioco, vince il giocatore con il maggior numero di punti.

«GeoGuessr» può essere utilizzato gratuitamente con un account. Il gioco - o le alternative free-to-play come Geotastic - ti permette di intraprendere emozionanti viaggi intorno al mondo e di renderti conto di quanto poco conosci i luoghi di questo mondo. A proposito, l'Immagine di copertina mostra lo stadio Letzigrund di Zurigo. Dopotutto, ho sbagliato di soli 400 chilometri.

«GeoGuessr» Coppa del Mondo

La «GeoGuessr» Coppa del Mondo esiste solo dal 2023. La stagione attuale è in corso dal novembre 2024. 15 finalisti e una finalista sono stati determinati attraverso diversi duelli online e si sfideranno nella finale di Copenaghen (ora l'ho rivelato). Due di loro provengono dalla Germania e uno dalla Francia. La Svizzera non è rappresentata. Il premio in denaro, che sarà diviso tra tutti i finalisti, ammonta a circa 110.000 dollari USA. Una parte di questa somma sarà finanziata attraverso il crowd funding.

La scritta sul veicolo e un edificio sullo sfondo mi hanno fatto venire un'intuizione - ed era corretta.

Fonte: Debora Pape

Chiunque giochi con «GeoGuessr» nella finale della Coppa del Mondo ha acquisito una grande conoscenza della geografia, delle lingue e della cultura. Mentre a volte mi perdo nel continente in «GeoGuessr» e sono felice di indovinare la mia posizione nel raggio di 500 chilometri, nel campionato professionistico è tutta un'altra storia. Nel livestream della Coppa del Mondo 2024, puoi vedere a partire da 7:39:45 come il successivo il campione del mondo Mathieu «Blinky» Huet - che, proprio come il suo avversario della finale, tornerà nel 2025 - si guarda intorno per pochi istanti e poi determina la sua posizione a meno di 1,3 chilometri in una piccola città della Bolivia.

Immagine di copertina: GeoGuessr / Google Street View / Debora Pape

